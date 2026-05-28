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बारिश से पहले छत्तीसगढ़ के किसान फल उद्यान की तैयारी कैसे करें, एक्सपर्ट से जानिए

मई का आखिरी सप्ताह और जून का प्रथम सप्ताह फलों का बागीचा लगाने के लिए महत्वपूर्ण है.

HOW TO PREPARE FRUIT ORCHARD
फल उद्यान की तैयारी कैसे करें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 6:20 AM IST

5 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में अनार, चीकू, आम, बेल, आंवला, कटहल, मौसंबी, संतरा, जामुन, ड्रैगन फ्रूट, बेर, सीताफल और अमरूद जैसे फलों का उत्पादन होता है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 220 मिलियन हेक्टेयर में इन फलों की खेती होती है. इन फलों का उद्यान लगाने के लिए बारिश के लगभग 15 दिनों के पहले के समय को महत्वपूर्ण माना गया है.

कब लगाएं फलों का उद्यान

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख फल वैज्ञानिक डॉ. घनश्याम साहू ने बताया कि धीरे-धीरे धान लगाने वाले किसान, अब फल उद्यान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. पूरे साल भर में यही एक मौसम होता है, जब फल उद्यान की तैयारी की जानी चाहिए. मई महीने का आखिरी सप्ताह और जून महीने का प्रथम सप्ताह महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रदेश के किसान बहुवर्षीय फसल उद्यान तैयार कर सकते हैं.

फल उद्यान की तैयारी कैसे करें (ETV Bharat)

कृषि विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट की जानिए राय

फल वैज्ञानिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे किसान अमरूद और आम की खेती के इच्छुक हैं. कुछ किसान अनार, चीकू, लीची, आंवला, बेर का उद्यान लगा रहे हैं. इसके अलावा जैकफ्रूट, ड्रैगन फ्रूट भी लगा रहे हैं. पूरे साल भर में यही वह समय है, जहां पर गड्ढे की तैयारी कर सकते हैं.

फल वैज्ञानिक डॉ. घनश्याम साहू ने बताया कि प्रदेश के किसान जब मई और जून महीने की तपती गर्मी में गड्ढे की तैयारी करते हैं तो मृदा जनित बीमारी और मृदा जनित कीड़े तेज धूप की वजह से मर जाते हैं. वह जमीन पूरी तरह से कीड़े मुक्त हो जाती है.

इन बातों का रखें ख्याल

⦁ किसान जब भी बहुवर्षीय फल लगाते हैं, जैसे कटहल, आम, नींबू तो गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक-एक मीटर होनी चाहिए.

⦁ किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इसे वर्गाकार पद्धति से लगाना है या फिर आयताकार पद्धति से लगाना है.

⦁ भविष्य में आम या फिर फल उद्यान के साथ अन्य अंतरवर्ती फसल लेना है या सघन बागवानी करना है तो यही एक उचित समय माना गया है, जिस समय किसान इसकी तैयारी कर सकते हैं. एक ही खेत में जब एक साथ एक से अधिक फसलें अलग-अलग कतार में बोई जाती हैं, उसे अंतरवर्ती खेती कहते हैं.

⦁ आम, चीकू, लीची, नींबू, आंवला, अमरूद, बेर के लिए शुरू की अवस्था में यह ध्यान रखना होगा कि जड़ बनाने वाली खाद को मिट्टी और उर्वरक में मिलाकर उसे गड्ढे में डालना चाहिए.

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फल उद्यान की तैयारी कैसे करें (ETV Bharat)

किस्म का चयन है महत्वपूर्ण

डॉ. घनश्याम साहू ने बताया कि फल उद्यान लगाते समय किस्म का चयन भी महत्वपूर्ण होता है.

⦁ आम: आम्रपाली, दशहरी, मल्लिका, अरका पुनीत छत्तीसगढ़ पवन गौरव केसर, बैगनफली जैसी किस्म का चयन किया जा सकता है.

⦁ अमरूद: ललित श्वेता इलाहाबाद सफेदा लखनऊ 49 इन किस्मों का चयन कर सकते हैं.

⦁ चीकू: कालीपत्ती क्रिकेट बॉल ओवल जैसी किस्म का चयन कर सकते हैं.

⦁ नींबू: प्रामालनी और विक्रम प्रमुख हैं.

⦁ अनार: गणेश ढोलका भगवा और सुपर भगवा जैसी किस्म का चयन कर सकते हैं.

⦁ लीची: सभी वैरायटी के पौधे सरगुजा अंचल में लगाए जाते हैं. व्यावसायिक प्रवर्धन वाली किस्म का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से फल का उत्पादन अधिक होगा.

छत्तीसगढ़ में कहां किस फल की होती है खेती

छत्तीसगढ़ के किसान वर्तमान में चीकू, अनार, आम, बेल, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद, कटहल, नींबू, मोसंबी, संतरा, जामुन, ड्रैगन फ्रूट, करौंदा जैसे फल की खेती पूरे प्रदेश में 220 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कर रहे हैं.

⦁ अनार: राजनांदगांव, दुर्ग, मुंगेली, बालोद, सरगुजा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, महासमुंद जैसे क्षेत्र में 8050 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं.

⦁ चीकू: महासमुंद, दुर्ग, बस्तर, बालोद, जशपुर, रायपुर और बलरामपुर के किसान 258 मिलियन हेक्टेयर में चीकू की खेती कर रहे हैं.

⦁ लीची: सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिले के किसान 8.76 मिलियन हेक्टेयर में लीची की खेती कर रहे हैं.

⦁ आम: सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और रायपुर जैसे क्षेत्र में किसान 76 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खेती कर रहे हैं.

⦁ अमरूद: कोरबा, महासमुंद, दुर्ग, धमतरी, कबीरधाम, नारायणपुर, रायगढ़ जैसे जगह के किसान 20 मिलियन हेक्टेयर में अमरूद कि खेती कर रहे हैं.

⦁ सीताफल: कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, राजनादगांव बिलासपुर जिले के किसान 8.93 मिलियन हेक्टेयर में सीताफल की खेती कर रहे हैं.

⦁ कटहल: महासमुंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, सुकमा, सूरजपुर, नारायणपुर, सरगुजा, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के किसान 10 मिलियन हेक्टेयर में कटहल की खेती कर रहे हैं.

⦁ नींबू: महासमुंद में सबसे ज्यादा नींबू की खेती होती है. प्रदेश के दूसरे जिलों में भी नींबू की खेती प्रदेश के किसान करते हैं. 11.17 मिलियन हेक्टेयर में नींबू की खेती की जाती है.

⦁ संतरा और मौसंबी: राजनांदगांव, कोरबा, दुर्ग और बिलासपुर जिले के किसान 0.0036 मिलियन हेक्टेयर में संतरा और मौसंबी की खेती कर रहे हैं.

⦁ ड्रैगन फ्रूट: बेमेतरा, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, कांकेर, सारंगढ़ और राजनांदगांव जिले के किसान .222 मिलियन हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं.

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