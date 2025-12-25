ETV Bharat / state

IIT मंडी में AI और डेटा साइंस में होगी MBA, ऐसे करें आवेदन

आईआईटी मंडी ( IIT Media Team )

मंडी: आईआईटी मंडी ने अपने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए 2026-28 बैच के लिए डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में एमबीए कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये आईआईटी मंडी का पांचवां बैच होगा, जिसे AI पावर्ड मैनेजमेंट एजुकेशन को मध्यनजर रख डिजाइन किया गया है. इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 24 दिसंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ये जानकारी आईआईटी मंडी प्रबंधन की ओर से दी गई है. इस कोर्स की क्या खासियत है ? आईआईटी मंडी प्रबंधन के अनुसार ये MBA कार्यक्रम आधुनिक व्यवसाय (Modern business) की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है. जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डिजिटल रणनीति को प्रबंधन के मूल सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया है. सिलेबस के तहत विद्यार्थियों को लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, एआई संचालित बिजनेस केस चैलेंज, इंटर्नशिप, हैकथॉन और इंडस्ट्री बेस्ड इमर्शन के बारे में सिखने का मौका मिलेगा. जिससे उन्हें रियल ट्रेडर्स माहौल का अनुभव मिलेगा. दो श्रेणियों में मिलेगा प्रवेश आईआईटी मंडी में एमबीए कोर्स में दो श्रेणियों के तहत प्रवेश किया जाएगा.