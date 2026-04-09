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बदायूं HPCL डीजीएम-एजीएम के 50 हजार के इनामी हत्यारोपी का कोर्ट में सरेंडर

बदायूं: 12 मार्च को जिले के एचपीसीएल प्लांट में सुधीर गुप्ता मुख्य प्रबंधक और हर्षित मिश्रा उप प्रबंधक की हत्या कर दी गई थी. मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के भाई केशव और चंद्रशेखर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. हालांकि चंद्रशेखर ने किसी दूसरे आपराधिक मामले में सरेंडर किया है. उसका संबंध इस हत्याकांड से नहीं है. केशव पर 50 हजार का इनाम घोषित था. इस मामले में पुलिस अब तक चार आरोपियों को पकड़ चुकी है. अभय प्रताप सिंह अभी भी फरार है.



बता दें कि बीती 12 मार्च को मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैंजनी स्थित एचपीसीएल बायोगैस प्लांट में सुधीर गुप्ता मुख्य प्रबंधक और हर्षित मिश्रा उप प्रबंधक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के दो भाइयों केशव और चंद्रशेखर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. केशव पर पुलिस 50 हजार का इनाम घोषित कर चुकी है.





आपको बता दें कि 12 मार्च को सैंजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में डीजीएम सुधीर गुप्ता और एजीएम हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इसके बाद कंपनी में काम करने वाले धर्मेंद्र यादव ड्राइवर और मुनेंद्र सिंह गेटमैन को भी साजिश रचने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है. हाई-प्रोफाइल इस केस की विवेचना सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय के पर्यवेक्षण में चल रही है. हाल ही में वह मामले की प्रगति रिपोर्ट लेकर एसआईटी के सामने भी पेश हुए, जहां कमिश्नर और डीआईजी स्तर के अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई. पुलिस के अनुसार इस मामले में पांच नामजद आरोपी थे. इनमें से अब तक चार की गिरफ्तारी या सरेंडर हो चुका है. जबकि अभय प्रताप सिंह अभी भी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है. उस पर भी 50 हजार रुपए का इनाम है.



इस बारे में सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि हत्यारोपी को कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जेल भेज दिया गया है. पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है. फरार आरोपी अभय प्रताप सिंह की तलाश की जा रही है.