अद्भुत है बूढ़ी दिवाली की मान्यता, इस क्षेत्र के लोग आज भी निभा रहे परंपरा

हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में दीपावली के एक महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है.

Budhi Diwali 2025
बूढ़ी दिवाली
Published : November 24, 2025 at 3:54 PM IST

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है. यहां आज भी सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन बखूबी किया जाता है. कई पर्व-त्योहारों के जैसे इस पहाड़ी राज्य में बूढ़ी दिवाली भी धूमधाम से मनाई जाती है. सिरमौर जिले सहित उत्तराखंड के जौनसार बावर में इन दिनों बूढ़ी दिवाली की धूम है. दिवाली के ठीक एक महीने बाद इन क्षेत्रों में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है. कई गांवों में यह पर्व 7 दिन तक चलता है तो किसी-किसी क्षेत्र में चार दिन तक चलता है. आखिर बूढ़ी दिवाली क्या है, इसे दिवाली के एक महीने बाद क्यों मनाते हैं आइए विस्तार से जानते हैं.

शाम के वक्त साझे आंगन में इकट्ठा होते हैं लोग

बूढ़ी दिवाली मनाने के लिए युवा बुजुर्ग महिलाएं सब मिलकर एक साथ शाम के वक़्त साझे आंगन में एकत्र होते हैं. एक दूसरे को मुड़ा बांटते हैं. नाच गाना होता है. खुद ही गीत गाए जाते हैं और खुद ही नाटी रासे लगाए जाते हैं. एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबसे आगे वो बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें पुराने गीत, जिसे हारूल या कहते हैं वो आता हो और इसमें रियासत के समय की कहानियों का वर्णन होता है. बुजुर्गों के बाद अन्य लोग लाइन में लगते हैं.

बूढ़ी दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह (ETV Bharat)

क्यों मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली?

स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि, "सदियों पहले से जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे और पूरे राष्ट्र में दिवाली का पर्व मनाया गया तो उस वक्त पहाड़ों के खेत खलिहानों में, सूखा घास काटना, इस तरह के कई काम होते थे. यहां के लोग शुरुआत से ही कर्म को पूजा मानते थे. क्षेत्र में अत्यधिक कामकाज होने के चलते उस वक्त लोग एक दूसरे के घर खुशियां मनाने नहीं जा पाए. कुछ दिनों बाद जब ये तमाम काम खत्म हुए लोग लोगों के पास एक-दूसरे के घर जाने का समय मिला. मीठे पकवान बने. नाच गाना हुआ तब ये सुनिश्चित किया गया क्यों न दिवाली के ठीक 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाए और तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में पूरे हर्षोल्लास के साथ बुड्ढी दीवाली मनाई जाती है."

Budhi Diwali 2025
साझे आंगन में नाचते और गीत गाते हैं लोग (ETV Bharat)

बूढ़ी दिवाली मनाने के कई कारण

हालांकि कुछ लोग यह भी बताते हैं कि, भगवान श्री राम के वापस अयोध्या लौटने की खबर इस क्षेत्र में देरी से पहुंची. इसलिए यहां पर दिवाली देर से मनाई जाती है. लेखक दीपक शर्मा के अनुसार , "बूढ़ी दिवाली मनाने को लेकर कई मान्यताएं हैं. एक कहानी राक्षस वृत्रासुर और देवराज इंद्र के बीच हुई जंग से जुड़ी है. ये वही वृत्रासुर राक्षस था, जिसे मारने के लिए ऋषि दधिचि ने इंद्र को अपनी अस्थियां दान कर दी थी. फिर इन्हीं अस्थियों से इंद्र का वज्र तैयार हुआ, जिससे राक्षस वृत्रासुर का वध किया गया था. इसी उपलक्ष्य में इन इलाकों में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है."

वहीं, हाटी समुदाय के अनुसार, इन क्षेत्रों में भगवान श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की खबर एक महीने बाद मिली थी, जिसके कारण इन इलाकों में दीप जलाकर दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई. सिरमौर जिले के गिरिपार इलाके में 140 पंचायतों के 435 गांवों में बूढ़ी दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है. हालांकि, कुछ जगह बूढ़ी दिवाली 3 दिन मनाते हैं तो कुछ जगह 5 और 7 दिन तक मनाने की परंपरा है.' कई क्षेत्रों में रविवार 23 नवंबर को संपन्ना हुआ, जबकि कुछ क्षेत्रों में सोमवार 24 नवंबर को संपन्न हो रहा है.

बूढ़ी दिवाली 2025 (ETV Bharat)

हर्षोल्लास के साथ स्थानीय लोग मनाते हैं बूढ़ी दिवाली का त्योहार

ETV भारत के संवाददाता ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के खड़कांह गांव में ग्रामीणों से बातचीत की. ग्रामीणों के अनुसार, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है. इसका अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि यहां पूरा का पूरा गांव पंडितों का है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस गांव में कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा को छूता तक नहीं है. शादी विवाह बिल्कुल साधारण तरीके से होती है. यहां पंडित बलि प्रथा को गलत ठहराते हैं और यहां कोई बलि प्रथा भी नहीं है. बूढ़ी दिवाली का त्योहार यहां पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. साझे आंगन में 4 दिन तक लगातार शाम के वक्त लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली. पहाड़ी व्यंजनों मुड़ा, सिढकू और भेडोली घी की खुशबू पूरे गांव में महक रही थी.

Budhi Diwali 2025
दिवाली के एक महीने बाद मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली (ETV Bharat)

बूढ़ी दिवाली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

एक दूसरे का हाथ थामे सैकड़ों लोग साझे आंगन में गीत गाते और नाचते दिखाई दिए. ये लोग खुद ही गाना गाते हैं और नाटी रासे लगाते हैं. क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि, ये हारूल रियासत काल के दौरान की है और रियासत काल का वर्णन गीत के माध्यम से पिरोया गया है. ये लोग इसका मतलब समझते हैं. उधर, पांवटा साहिब की आंजभोज क्षेत्र सहित शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. हर एक गांव के साझे आंगन में रासे लगे. नौकरी करने वाले तमाम लोग इस त्योहार पर घर आते हैं.

Budhi Diwali 2025
बूढ़ी दिवाली में बनते हैं विशेष पकवान (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने हिमाचल कैडर के अफसर को सौंपी नई जिम्मेदारी, इस बिल का ड्राफ्ट करेंगे तैयार

ये भी पढ़ें: हिमाचल में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां, आज इन अधिकारियों को बांटे जाएंगे बैलेट पेपर

BUDHI DIWALI IMPORTANCE
BUDHI DIWALI IN HIMACHAL PRADESH
BUDHI DIWALI IN SIRMAUR
बूढ़ी दिवाली
BUDHI DIWALI 2025

