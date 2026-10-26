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तकनीक की मार!: इंसानी हुनर के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौती?

वाराणसी: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानी हुनर को लील जाएगा? वाराणसी के पारंपरिक प्रिंटिंग और डिजाइनिंग बाजार में ये सवाल इस समय तैर रहा है. इसने कामगार से लेकर काम देने वालों तक की चिंता बढ़ा दी है. जो काम कल तक बड़े फोटोशूट, महंगे मॉडल्स और डिजाइनरों के हफ्तों के चक्कर काटने के बाद होता था, वो अब एआई (AI) की मदद से महज 2 मिनट में पलक झपकते ही हो रहा है. शादी के कार्ड से लेकर चुनावी पोस्टर तक, सब कुछ बिना डिजाइनर के सीधे प्रिंटिंग मशीन तक पहुंच रहा है लेकिन इस रफ्तार के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या तकनीक की यह सहूलियत, हजारों डिजाइनरों की रोजी-रोटी का काल बन चुकी है?

AI के आने से बदले हालात: हालत यह है कि जिस प्रिंटिंग के कारोबार को करने के लिए काशी में दुकान मालिक तीन से चार डिजाइनर रखते थे. कुछ को एक्स्ट्रा रखकर भी पैसे देते थे, आज वही एक डिजाइनर से ही अपना काम चला रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने डिजाइनर के सामने तो रोजी-रोटी का संकट खड़ा किया ही है साथ ही साथ फ्लेक्स कारोबारी के सामने भी सिर्फ प्रिंटिंग का ही काम छोड़ा है.

AI का कमाल (Photo Credit: ETV Bharat)

यह बहुत कठिन और बड़ा बिजनेस माना जाता है, क्योंकि इसकी मशीन पहले यहां नहीं मिलती थी. इनको हमने बाहर से मंगवाया, काफी पैसा लगवा कर इस बिजनेस की शुरुआत की. बड़े-बड़े फ्लेक्स बनवाने के साथ ही छोटे स्टिकर बनवाने के लिए भी और लोगो तैयार करवाने के लिए भी लोग हमारे यहां भीड़ लगाए रहते थे. हमारे पास काम इतना था कि हमको चार डिजाइनर रखकर काम करवाना पड़ता था. फिर भी यह पूरा नहीं होता था, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन सारी चीजों पर बहुत बड़ा असर डाला है. हमारा काम कहीं से आसान हुआ है तो कहीं पर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी आ गया है.- चंद्रेश पांडे, प्रिंटिंग कारोबारी

कारोबार की हकीकत: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रिंटिंग बिजनेस पर बहुत बड़ा असर डाला है. कारोबारी के मुताबिक एक नॉर्मल फ्लेक्स तैयार करने में 1800 से 2000 रुपये का खर्च आता है. जिसमें 300 रुपये डिजाइनर का शामिल रहता है, लेकिन अब स्थिति यह है कि 1500 रुपए में ही प्रिंटिंग करवा कर लोग इसे ले जाते हैं और डिजाइनर का पूरा पैसा ही बचा ले रहे हैं. कभी कोरल्ड्रॉ और फोटोशॉप सीखने वालों की भीड़ कंप्यूटर सेंटर पर लगी रहती थी. डिजाइनिंग के काम में शुरुआत में 15000 से 20000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, लेकिन समय के साथ डिजाइनर की डिमांड बड़ी और बाजार मजबूत होने के साथ ही तनख्वाह भी 30000 से 35000 तक हो गई क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और एक ही समय में दो-दो जगह से ऑफर आते थे लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद लोग फ्री में या 10 से 20 रुपये में ही पोस्टर बैनर फ्लेक्स शादी के कार्ड की डिजाइन बनवा कर ले आ रहे हैं.



तकनीक की मार (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रिंटिंग कारोबार पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ है और उससे कहीं ज्यादा असर हम जैसे डिजाइनर पर पड़ा है. आज हमारे सामने यह बहुत बड़ा संकट है कि लोग डिजाइन तैयार करके लाते हैं और उसे प्रिंटिंग करने के लिए कहते हैं. हम अगर उसे सही करने के लिए भी बोलते हैं गलतियां देखकर तो लोग कहते हैं कि डिजाइन बना है, पैसे नहीं देंगे. बताएं हम करें तो करें क्या, हमारे सामने बहुत कठिन स्थिति है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरी खा रहा है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं.- शैलेश चौरसिया, डिजाइनर

AI को लेकर दावा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वाराणसी के प्रिंटिंग कारोबार से जुड़े लोग बताते हैं कि, चीजें आसान हुईं हैं लेकिन इंसानी हुनर की अहमियत अभी भी है. डिजाइनरों की मानें तो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गलत स्पेलिंग और किसी की तस्वीर जो बिल्कुल मिलती भी नहीं वह बना कर ले आते हैं और उसको प्रिंटिंग के लिए कहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आरजीबी पर काम करता है, यानी एक बार में बैकग्राउंड पर एक ही कलर और फॉन्ट पर एक तरह के कलर का इस्तेमाल ही हो सकता है, जबकि डिजाइनर इसमें बहुत से बदलाव कर सकते हैं. इसके अलावा अंग्रेजी की टाइपिंग से लेकर हिंदी के शब्दों को गलत लिखना, मात्राओं की गलती होना भोजपुरी सहित अन्य भाषाओं को ना समझ पाना.