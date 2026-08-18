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गाजियाबाद की इस सोसाइटी में बना पढ़ाई का नया अड्डा! किताबें, कंपटीशन और कम्युनिटी, बच्चों से बुजुर्गों तक के लिए खास इंतजाम

आधुनिक सुविधाएं मौजूद: लाइब्रेरी में आधुनिक सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. लाइब्रेरी में एयर कंडीशन वाई-फाई और आर औ वॉटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध है. इसके अलावा लाइब्रेरी परिसर में ही वॉशरूम की व्यवस्था भी मौजूद है ताकि यहां लंबे समय तक पढ़ाई करने आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो.

कभी था कूड़ा घर आज है लाइब्रेरी: सीपी बालियान ने बताया, जिस स्थान पर आज लाइब्रेरी तैयार की गई है. वहां कभी पहले कूड़ा- कबाड़ पड़ा रहता था. लंबे समय से इस स्थान का कोई बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था. जिसके बाद एसोसिएशन और सोसाइटी के निवासियों ने इस जगह को उपयोगी बनाने पर विचार किया. निवासियों के बीच सहमति बनी कि यहां ऐसी सुविधाएं विकसित की जाए. जिसका फायदा पूरी सोसाइटी को मिल सके. इसके बाद लाइब्रेरी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की और आज लाइब्रेरी बनकर तैयार है.

किताबें एक दूसरे को करीब लाती हैं: अध्यक्ष सीपी बालियान ने आगे बताया, इसी बदलाव को देखते हुए सोसाइटी परिसर में लाइब्रेरी विकसित करने का विचार आया. उद्देश्य सिर्फ किताबें उपलब्ध कराना नहीं है बल्कि लोगों को किताबों के करीब लाना है. एसोसिएशन चाहता है कि बच्चे, युवा, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी लाइब्रेरी में आए किताबें पढ़ें और साथ ही एक दूसरे के साथ संवाद भी करें.

कम हो रही किताबें पढ़ने की आदत: विंडसर और नोवा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी बालियान के मुताबिक, समय के साथ पढ़ने का तरीका तेजी के साथ बदल रहा है. पहले लोग किताबें और पत्रिकाओं के जरिए पढ़ने और जानकारी हासिल करने को प्राथमिकता देते थे लेकिन अब डिजिटल माध्यम लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. मोबाइल फोन और इंटरनेट ने जानकारी को बेहद आसान बना दिया है लेकिन इसके कारण किताबों के साथ बैठकर पढ़ने की आदत लगातार कम हो रही है.

विंडसर और नोवा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की ओर से आधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी विकसित की गई है. लाइब्रेरी को ऐसे स्थान पर विकसित किया गया है जहां कभी कूड़ा- कबाड़ भरा रहता था. एसोसिएशन ने इस जगह को बेकार छोड़ने के बजाय इसका बेहतर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया. निवासियों की सहमति और सहयोग से यहां लाइब्रेरी तैयार की गई. शुरुआत में ही लाइब्रेरी में दो हज़ार से अधिक किताबें उपलब्ध कराई गई है. जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर आध्यात्मिक, तकनीकी सामान्य ज्ञान और अन्य विषय से जुड़ी किताबें शामिल हैं. लाइब्रेरी में पढ़ने आने वालों की शुरुआती प्रक्रिया भी उत्साहजनक है.

ऐसे में एक खास समिति ने पहल की है. जो न सिर्फ पुरानी पढ़ने की आदत को दोबारा जीवित करने की कोशिश करेगा, बल्कि लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का अवसर भी दे रही है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: बदलते दौर के साथ पढ़ने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है. मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते चलन के बीच किताबों से पढ़ने की आदत अब पीछे छूट जा रही है. खासकर नई पीढ़ी में किताब लेकर पढ़ने के बजाय डिजिटल तरीके से पढ़ाई करने का चलन बन गया है.

दो हज़ार से अधिक किताबें: लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत यहां उपलब्ध किताबों का संग्रह है फिलहाल यहां 2000 से अधिक किताबें मौजूद हैं. एसोसिएशन का कहना है कि अलग-अलग आयु वर्ग और जरूरत के हिसाब से लोगों को किताबें उपलब्ध कराने का प्रयास है.

प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें मौजूद: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. लाइब्रेरी में एसएससी, यूपीएससी, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताब उपलब्ध कराई गई है. इसका उद्देश्य यह है कि सोसायटी में रहने वाले युवाओं को पढ़ाई के लिए अलग से महंगी लाइब्रेरी या स्टडी सेंटर की तलाश ना करनी पड़े.

युवाओं को मिल रहा शांत वातावरण: सोसाइटी परिसर में तकरीबन दस हजार से अधिक लोग रहते हैं. ऐसे में एक व्यवस्थित लाइब्रेरी का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिल सकता है. खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए शांत वातावरण में पढ़ाई करने की सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

लाइब्रेरी परिसर में बनेगा कैफेटेरिया: एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि अभी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है और आने वाले समय में यहां किताबों की संख्या और सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा. भविष्य में लाइब्रेरी परिसर में कैफेटेरिया विकसित करने की भी योजना है. इसे लोगों को पढ़ाई और किताबों के बीच कुछ समय आराम करने और आपस में बातचीत करने की सुविधा भी मिल सकेगी.

लाइब्रेरी में किताब पढ़ने का अलग अनुभव: लाइब्रेरी शुरू होने के बाद जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. उससे एसोसिएशन भी काफी उत्साहित है. सोसाइटी निवासी ललित पांडे ने बताया कि लाइब्रेरी शुरू करना बेहद शानदार पहल है. अभी इसे शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन शुरुआती दिनों में ही यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं. इस तरह की पहल समाज के लिए बेहद जरूरी है. डिजिटल माध्यमों ने पढ़ने को आसान जरूर बनाया है लेकिन लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ने का अनुभव अलग होता है. यहां आने से लोगों को एक निश्चित वातावरण मिलता है और एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती है.

Gen Z को पसंद आ रहा लाइब्रेरी का माहौल: आमतौर पर माना जाता है Gen Z यानी कि युवा पीढ़ी किताबों से ज्यादा डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से पढ़ाई करना पसंद करती है. हालांकि, शिप्रा सनसिटी की लाइब्रेरी में पहुंच रहे हैं युवाओं की प्रतिक्रिया इस धारणा से कुछ अलग तस्वीर पेश करती है. Gen Z निवासियों का कहना है कि आज के दौर में लगभग हर चीज डिजिटल हो चुकी है. पढ़ाई से लेकर मनोरंजन और जानकारी हासिल करने तक के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ने का अनुभव बिल्कुल अलग महसूस होता है.

किताब पढ़ने का मिलता है मोटिवेशन: Gen Z के मुताबिक लाइब्रेरी में अलग-अलग तरह की किताबें मौजूद हैं. कई बार ऐसी किताब भी सामने आ जाती है. जिसे डिजिटल माध्यम पर शायद खोजने का विचार भी ना आए. किताबों से भरी अलमारियां अपने आप में पढ़ने के लिए एक अलग तरह का मोटिवेशन देती हैं.

संवाद का माध्यम बनी लाइब्रेरी: लाइब्रेरी को लेकर युवाओं का कहना है की लाइब्रेरी सिर्फ किताब पढ़ने की जगह नहीं है या अलग-अलग क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग एक साथ बैठते हैं. इसे पढ़ाई के अलावा विभिन्न विषयों पर स्वस्थ चर्चा का मौका मिलता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा विद्यार्थी दूसरे लोगों से बातचीत कर नई जानकारी हासिल कर सकता है. इसी तरह बुजुर्ग अपने अनुभव युवाओं के साथ साझा कर सकते हैं.

आपसी संवाद को मिल रहा बढ़ावा: मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने लोगों के दिनचर्या में बड़ी जगह बना ली है. कुछ मिनट खाली मिलते ही लोग मोबाइल फोन पर डूम स्क्रोलिंग शुरू कर देते है. लगातार डिजिटल कंटेंट देखने की आदत ने लंबे समय तक किताब पढ़ने की क्षमता और रुचि को भी काफी हद तक प्रभावित किया है. ऐसे में लाइब्रेरी जैसी पहल लोगों को स्क्रीन से कुछ समय दूर रहने और किताब के साथ समय बिताने का अवसर देती है. लाइब्रेरी अलग-अलग पीढ़ियों के बीच संवाद का माध्यम बनने में भी कारगर साबित होती है.

80 फ़ीसदी से अधिक ऑक्युपेंसी: लाइब्रेरी की इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका मकसद सिर्फ किताबें पढ़वाना नहीं है बल्कि लाइब्रेरी के माध्यम से लोग एक जगह बैठे बातचीत करें और एक दूसरे से जुड़े. बच्चों और बुजुर्गों के बीच संवाद बढ़े. युवा अपने अनुभव साझा करें और सोसाइटी में रहने वालों लोगों के बीच जानकारी का स्वास्थ आदान-प्रदान हो सके. डिजिटल दौर में किताबों को फिर से लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनाने की यह कोशिश सफल होती दिखाई दे रही है शुरुआती दिनों में ही 80 फ़ीसदी से अधिक ऑक्युपेंसी लाइब्रेरी में दिखाई दे रही है.

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