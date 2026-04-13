बागपत में एक्सप्रेस-वे के पास बनने वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट फंसा, प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट बताकर छोड़ा, किसान परेशान
नए नियमों का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने अब किसानों की आधी जमीन को 'ग्रीन बेल्ट' बताकर छोड़ दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 4:49 PM IST
बागपत : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के पास बनने वाली कॉलोनी सरकारी फाइलों और आपसी विवादों में उलझकर रह गई है. एक्सप्रेस-वे से मात्र 30 मिनट की दूरी पर स्थित यह योजना अधर में लटकी नजर आ रही है. किसानों के साथ चल रहे भूमि अधिग्रहण के पेच ने न केवल प्राधिकरण की साख पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आधुनिक सुविधाओं की आस लगाए आम लोगों के इंतजार को भी बढ़ा दिया है.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे की रफ्तार के साथ जिस आवासीय कॉलोनी को रफ्तार पकड़नी थी, वह अब सरकारी पेच और 'ग्रीन बेल्ट' के फेर में उलझ गई है. 17 साल के सूखे के बाद बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण ने पहली बार कोई बड़ी योजना जमीन पर उतारने की कोशिश की, लेकिन 40 करोड़ रुपये फूंकने के बाद भी यह प्रोजेक्ट विवादों की भेंट चढ़ गया है.
क्या है पूरा विवाद? प्राधिकरण ने पहले अग्रवाल मंडी टटीरी के 53 किसानों से उनकी पूरी जमीन लेने का करार किया था. लेकिन खेल तब बिगड़ गया जब महायोजना-2031 लागू हुई. नए नियमों का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने अब किसानों की आधी जमीन को 'ग्रीन बेल्ट' बताकर छोड़ दिया है और केवल आधी जमीन का ही बैनामा करने पर अड़ा है.
किसान राजेंद्र और हिम्मत सिंह का कहना है कि जब सहमति पूरी जमीन की ली गई थी, तो अब आधी जमीन क्यों ली जा रही है? प्राधिकरण की इस नीति के कारण पिछले तीन महीनों से जमीन की खरीद-फरोख्त ठप पड़ी है.
प्रोजेक्ट की स्थिति: एक नजर में
- प्रस्तावित जमीन- 8.47 हेक्टेयर (अग्रवाल मंडी टटीरी)
- कुल बजट- 40 करोड़ रुपये (शासन द्वारा जारी)
- वर्तमान महायोजना- 2031 और ग्रीन बेल्ट विवाद
क्यों खास है यह कॉलोनी
- यह कॉलोनी केवल बागपत ही नहीं, बल्कि दिल्ली और गाजियाबाद के लोगों के लिए भी हॉटस्पॉट बन सकती थी.
- एक्सप्रेस-वे बनने से दिल्ली का सफर मात्र 30 मिनट का रह जाएगा.
- विकास प्राधिकरण को प्लॉटों के प्रीमियम दाम मिलते और आम लोगों को आधुनिक सुविधाएं.
जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से बातचीत जारी है और जल्द ही समाधान निकालकर योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा.
नीतेश सिंह बोनल, सहायक अभियंता
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