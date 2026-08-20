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वाराणसी के तीन टाउनशिप में हाउसिंग प्लाट पाने का मौका; VDA जल्द शुरू करेगा रजिस्ट्रेशन

वाराणसी के तीन टाउनशिप में हाउसिंग प्लाट पाने का मौका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: विकास प्राधिकरण ने करीब 30 साल बाद वाराणसी में हाउसिंग प्लाट योजना लांच की है. वाराणसी के विभिन्न हाउसिंग टाउनशिप में अपना आशियाना बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. वाराणसी में तीन टाउनशिप परियोजनाएं हैं. इनमें आनंद काशी कल्लीपुर टाउनशिप परियोजना, जहां सावन के अंत तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसमें आप लॉटरी के जरिए अपने आशियाने के सपने को पूरा कर सकते हैं. वाराणसी विकास प्राधिकरण लगभग 30 साल बाद तीन नए टाउनशिप लेकर आया है. इसमें शहर के नियोजित विस्तार के लिए 500 एकड़ में थीम बेस्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना है. इससे शहरवासियों को सस्ते और बेहतर दाम में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि थीम काशी की संस्कृति पर आधारित होगी. यहां आमजन को बजट में प्लॉट और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी क्रम में कल्लीपुर टाउनशिप में अगस्त के अंत से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना है. VDA जल्द शुरू करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. (Video Credit: ETV Bharat) वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि वाराणसी में तीन टाउनशिप परियोजनाओं को तैयार किया जा रहा है. इसमें कल्लीपुर, मढ़नी और गंजारी शामिल है. उन्होंने कहा कि कल्लीपुर की बात करें तो यह लगभग 72 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है. इसमें पहला चरण 62 हेक्टेयर का है, जहां पर आनंद काशी परियोजना को तैयार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक 60 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत कर लिया गया है. इसमें 650 करोड़ रुपए का मुआवजा भी लोगों को दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत हमारी तैयारी चल रही है कि हम लोग आगामी 15 दिन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दें, ताकि लोग लॉटरी के जरिए अपने आशियाने के सपने को पूरा कर सकें.