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वाराणसी के तीन टाउनशिप में हाउसिंग प्लाट पाने का मौका; VDA जल्द शुरू करेगा रजिस्ट्रेशन

वाराणसी में तीन टाउनशिप परियोजनाएं तैयार हो रही हैं. इसे स्मार्ट-फ्लेक्सिबल शहरी प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा.

वाराणसी के तीन टाउनशिप में हाउसिंग प्लाट पाने का मौका.
वाराणसी के तीन टाउनशिप में हाउसिंग प्लाट पाने का मौका. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 11:51 AM IST

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वाराणसी: विकास प्राधिकरण ने करीब 30 साल बाद वाराणसी में हाउसिंग प्लाट योजना लांच की है. वाराणसी के विभिन्न हाउसिंग टाउनशिप में अपना आशियाना बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है.

वाराणसी में तीन टाउनशिप परियोजनाएं हैं. इनमें आनंद काशी कल्लीपुर टाउनशिप परियोजना, जहां सावन के अंत तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसमें आप लॉटरी के जरिए अपने आशियाने के सपने को पूरा कर सकते हैं.

वाराणसी विकास प्राधिकरण लगभग 30 साल बाद तीन नए टाउनशिप लेकर आया है. इसमें शहर के नियोजित विस्तार के लिए 500 एकड़ में थीम बेस्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना है. इससे शहरवासियों को सस्ते और बेहतर दाम में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे.

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि थीम काशी की संस्कृति पर आधारित होगी. यहां आमजन को बजट में प्लॉट और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी क्रम में कल्लीपुर टाउनशिप में अगस्त के अंत से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना है.

VDA जल्द शुरू करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. (Video Credit: ETV Bharat)

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि वाराणसी में तीन टाउनशिप परियोजनाओं को तैयार किया जा रहा है. इसमें कल्लीपुर, मढ़नी और गंजारी शामिल है. उन्होंने कहा कि कल्लीपुर की बात करें तो यह लगभग 72 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है.

इसमें पहला चरण 62 हेक्टेयर का है, जहां पर आनंद काशी परियोजना को तैयार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक 60 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत कर लिया गया है. इसमें 650 करोड़ रुपए का मुआवजा भी लोगों को दिया गया है.

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत हमारी तैयारी चल रही है कि हम लोग आगामी 15 दिन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दें, ताकि लोग लॉटरी के जरिए अपने आशियाने के सपने को पूरा कर सकें.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान होगी. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. इसके साथ ही लोग ज्यादा अपडेट के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण के वेबसाइट पर जा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि मढ़नी और गंजारी में भी काम चल रहा है. मढ़नी में 150 एकड़ में टाउनशिप को तैयार किया जा रहा है, जिसमें 80 फीसदी अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है. 260 करोड़ का मुआवजा लोगों को दिया जा चुका है. लगभग 450 करोड़ के ऊपर का यह प्रोजेक्ट है.

वहीं गंजारी की बात करें तो अब तक 106 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए हैं. 180 एकड़ में से विकसित किया जा रहा है. लगभग 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है. इसमें 25 से 30 फीसदी काम हो चुका है.

उन्होंने बताया कि कल्लीपुर आनंद काशी टाउनशिप में रजिस्ट्रेशन के साथ ही हमारी योजना है कि आगामी 1से 2 महीने में मढ़नी में भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दें, ताकि इस दीपावली पर लोग वाराणसी में बनने वाले इस टाउनशिप में अपने आशियाने के सपने को हकीकत में बदल सकें.

टाउनशिप में लगभग 45 लाख रुपए से प्लॉट की शुरुआती कीमत हो सकती है. हालांकि यह परिवर्तित भी हो सकता है. आनंदम काशी टाउनशिप को काशी की थीम पर विकसित किया जा रहा है. यह गेटेड टाउनशिप होगी, जिसमें 80 से 100 फीट चौड़ी सड़कें होंगी.

इस टाउनशिप को स्मार्ट एवं फ्लेक्सिबल शहरी प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा. इसमें एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड, सौर ऊर्जा आधारित रूफटॉप सिस्टम, एसटीपी, स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली, दोहरी पाइपलाइन व्यवस्था, स्मार्ट बिन, एयर क्वालिटी सेंसर जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

इन टाउनशिप परियोजना को धरातल पर उतारने को लेकर प्राधिकरण जोरों से लगा हुआ है. इसको लेकर लगातार परियोजना की प्रगति का निरीक्षण और समीक्षा भी की जा रही है.

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