आवास मेला 2025, सिर्फ 1% बुकिंग अमाउंट में घर खरीदने का मौका, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बड़ी योजना

23 से 25 नवंबर तक रायपुर में राष्ट्रीय आवास मेला लगेगा.

Housing fair organised in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में आवास मेला का आयोजन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 8:05 PM IST

4 Min Read
रायपुर: घर का सपना देखने वाले परिवारों के लिए इस सप्ताह बड़ा अवसर आने वाला है. छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में 23 से 25 नवंबर 2025 तक राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 का आयोजन करने जा रहा है.

आवास मेला में 1% दर पर स्पॉट बुकिंग, ऑन-स्पॉट साइट विजिट, बैंक लोन असिस्टेंस और आवास योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी. विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी आधिकारिक घोषणा की.

आवास मेले की जानकारी देते वित्त मंत्री ओपी चौधरी (ETV BHARAT)

'हाउसिंग बोर्ड को कर्जमुक्त करने के बाद बड़ा विस्तार': वित्तीय एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि 2023 में सरकार संभालते समय हाउसिंग बोर्ड पर 790 करोड़ रुपये का भारी कर्ज था. लेकिन पिछले वर्ष एकमुश्त भुगतान कर बोर्ड को पूरी तरह कर्जमुक्त किया गया.

ओपी चौधरी ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के 10,000 से अधिक पुराने घर वर्षों से बिना बिके पड़े थे, जिन्हें OTS-2 योजना के जरिए बेचकर आय अर्जित की गई. यह कदम बोर्ड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हुआ.

22 जिले में 2060 करोड़ का प्रोजेक्ट, इतिहास का सबसे बड़ा विस्तार: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने बताया कि इस वर्ष हाउसिंग बोर्ड के इतिहास का सबसे बड़ा विस्तार किया जा रहा है. 22 जिलों में 2,060 करोड़ के नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं. पिछले 5 वर्षों में जहां कुल कारोबार 250 करोड़ तक सीमित था, वहीं इस वर्ष बोर्ड ने 600 करोड़ का रिकॉर्ड बिजनेस किया है. यह आंकड़े जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण हैं.

मेले में BIS, वास्तु, रिन्यूएबल एनर्जी सहित कई स्टॉल: आवास मेला 2025 में लोगों को घर निर्माण और खरीद से जुड़ी सभी जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी. इसके लिए विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे.

  • BIS (भारतीय मानक ब्यूरो)
  • वास्तुशास्त्र सलाह
  • रिन्यूएबल एनर्जी समाधान
  • आवास योजनाओं की बुकिंग और आवेदन काउंटर

2000 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ: रजत जयंती वर्ष (छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष) के उपलक्ष्य में इस मेले में 2000 करोड़ रुपये की नई आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा. इन योजनाओं में 70% आवास कमजोर आय वर्ग (EWS/LIG) के लिए आरक्षित रहेंगे. मेले में राज्यभर की सभी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध होगी. स्पॉट बुकिंग, बैंक वित्तीय सहायता, और रजिस्ट्रेशन करने वालों को विशेष उपहार भी दिए जाएंगे.

'राज्योत्सव-2025 में बोर्ड की योजनाओं को मिला समर्थन': राज्योत्सव-2025 में हाउसिंग बोर्ड की प्रदर्शनी को जनता ने सराहा. हजारों लोगों ने स्टॉल में जाकर योजनाओं की जानकारी ली और कई संपत्तियों में गहरी रुचि दिखाई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी बोर्ड के कार्यों की सराहना की थी.

'2027 तक हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना लक्ष्य': मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का मूल लक्ष्य है, '' साल 2027 तक हर परिवार को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना.'' राज्य स्तरीय आवास मेला इसी दिशा में बड़ा कदम है, जहां लोगों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था की जा रही है.

'जनता का बढ़ता विश्वास सबसे बड़ी पूंजी': गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि राज्योत्सव के दौरान मिला उत्साहजनक प्रतिसाद लोगों के विश्वास का प्रमाण है. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में कई जनहितैषी योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 (OTS-2) बेहद सफल रही और आम लोगों को 30% तक की छूट पर पक्का घर उपलब्ध कराया गया.

