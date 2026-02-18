ETV Bharat / state

कोर्ट में दो मामले: भर्ती से जुड़े मामले को लेकर आवासन मंडल की याचिका खारिज, पूछा–अधिक अंक वाले को नियुक्ति क्यों नहीं?

कोर्ट ने कहा आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अधिक अंक लेकर ओपन कैटेगरी में आता है, तो वह पद उसी श्रेणी के अभ्यर्थी से भरा जाएगा.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल की कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती-2023 से जुड़े मामले में कहा है कि नियमानुसार यदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अधिक अंक लेकर ओपन कैटेगरी में आता है, तो वह पद उसी श्रेणी के अभ्यर्थी से भरा जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश को सही माना है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश आवासन मंडल की याचिका को खारिज करते हुए दिए.

अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें प्रार्थी जसलोक यादव के पक्ष में फैसला देते हुए ओबीसी श्रेणी में नियुक्त अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बाद अगले मेरिट वाले अभ्यर्थी के होने के कारण उस श्रेणी में उसके नियुक्ति दावे को सही माना था. याचिका से जुड़ी अधिवक्ता आराधना स्वामी ने बताया कि आवासन मंडल ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के 9 पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए 26 अभ्यर्थियों को बुलाया था. भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक अभ्यर्थी का चयन ओपन कैटेगरी में हो गया. ऐसे में आरक्षित श्रेणी का पद खाली रह गया. जिस पर प्रार्थी जसलोक यादव ने एकलपीठ में याचिका दायर कर कहा कि वह ओबीसी श्रेणी में मेरिट के आधार पर अगले स्थान पर था. इसलिए उसकी दावेदारी पर विचार करें. एकलपीठ ने आदेश देते हुए उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का आदेश दिया. इस आदेश को आवासन मंडल की ओर से खंडपीठ में चुनौती दी गई थी.

पढ़ें: अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी, हाईकोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब

अधिक अंक वाले को नियुक्ति क्यों नहीं?: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2012 से जुड़े मामले में शिक्षा सचिव व जिला परिषद जालौर सहित अन्य से पूछा है कि जब कम अंक वाले काम कर रहे हैं, तो उनसे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. इसके साथ ही अदालत ने यह भी बताने के लिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नमो नारायण शर्मा के मामले में दिए आदेश का लाभ याचिकाकर्ता को क्यों नहीं दिया गया. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामावतार की याचिका सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: अधिक अंक के बावजूद गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि भर्ती को लेकर जारी परिणाम के बाद कुछ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई. वहीं बाद में जारी संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता के अंक बढ़ गए. इसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि उससे कम अंक वाले अन्य अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर काम कर रहे हैं. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके समान ही एक अन्य मामले में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश दिया है. इसलिए उसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेवा परिलाभ देकर नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्ट
HOUSING BOARD PETITION DISMISSED
TEACHER RECRUITMENT 2012
JUNIOR JUDICIAL ASSISTANT BHARTI
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.