हाउसिंग बोर्ड जयपुर, झालावाड़, कोटपूतली और जोधपुर में लाएगा नई आवासीय योजनाएं
हाउसिंग बोर्ड जयपुर, झालावाड़, कोटपूतली और जोधपुर में विभिन्न आय वर्गों के लिए सुनियोजित, किफायती और उच्च गुणवत्तापूर्ण आवासीय योजनाएं लाने जा रहा है.
Published : February 17, 2026 at 10:24 PM IST
जयपुर: राजस्थान आवासन मण्डल जल्द ही जयपुर, झालावाड़, कोटपूतली और जोधपुर में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है. मण्डल की आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने इन प्रस्तावित योजनाओं को निर्देश जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आयुक्त ने सामुदायिक भवनों की बुकिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए हैं.
हाउसिंग बोर्ड जयपुर, झालावाड़, कोटपूतली और जोधपुर में विभिन्न आय वर्गों के लिए सुनियोजित, किफायती और उच्च गुणवत्तापूर्ण आवासीय योजनाएं लाने जा रहा है. इस संबंध में मंडल आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि चिह्नित शहरों में किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले आवास विकसित किए जाएं. क्योंकि मण्डल का उद्देश्य केवल मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सुविधायुक्त, सुरक्षित और आधुनिक मानकों पर आधारित समग्र आवासीय परिवेश प्रदान करना है.
पढ़ें: राजस्थान आवासन मंडल ने छोटे शहरों में 5 योजनाएं लॉन्च कीं, 667 फ्लैट्स और आवास उपलब्ध
डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर: डॉ शर्मा ने विभागीय कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मण्डल की सभी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए, ताकि पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित हो सके. उन्होंने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक भवनों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश दिए. साथ ही बताया कि ये व्यवस्था लागू होने के बाद आमजन घर बैठे ही बुकिंग कर सकेंगे, जिससे समय की बचत के साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
पढ़ें: अच्छी खबर : अब जेडीए के एक्सटेंशन क्षेत्र में लाई जाएंगी नई आवासीय योजनाएं...
प्रशासनिक सुधार और स्वच्छता पर भी फोकस: आयुक्त ने कार्यालय परिसरों की स्वच्छता, फाइलों के सुव्यवस्थित रखरखाव तथा नागरिक-अनुकूल वातावरण विकसित करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा में पूरे की जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का खुद के घर का सपना जल्द साकार हो सके.