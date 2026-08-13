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करोड़ों की जयपुर चौपाटियां बदहाल : आधी से ज्यादा दुकानें बंद, अब नए सिरे से संचालन की तैयारी

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अब इन चौपाटियों को फिर से व्यवस्थित तरीके से संचालित करने की तैयारी में जुट गया है.

Housing Board Chaupatis in Jaipur
मानसरोवर में संचालित जयपुर चौपाटी (ETV Bharat Jaipur(File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 9:01 AM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से वर्ष 2021 में करीब 8 करोड़ की लागत से शुरू की गई मानसरोवर और प्रताप नगर की जयपुर चौपाटियां अब बदहाली के दौर से गुजर रही हैं. कभी लाइव म्यूजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खान-पान के लिए आकर्षण का केंद्र बनी इन चौपाटियों पर अब फुटफॉल लगातार न के बराबर रह गया है. हालात ये हैं कि दोनों चौपाटियों की आधी से ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं और वर्तमान में महज 9 से 10 दुकानें ही जैसे-तैसे संचालित हो रही हैं.

देश-विदेश और जयपुर के फेमस और लजीज व्यंजनों का शहरवासी एक ही छत के नीचे स्वाद ले सकें, इस उद्देश्य से दो चौपाटी शुरू की गई थी. यहां फास्ट फूड इटेलियन फूड, कॉन्टीनेंटल फूड, साउथ इंडियन फूड, राजस्थानी फूड, स्वीट्स, आईस्क्रीम, ज्यूसेज, शेक्स, छाछ, लस्सी सहित तमाम खाने-पीने की सामग्री मिलती थी. मानसरोवर चौपाटी पर 22 दुकानें बनाई गई थी और प्रताप नगर चौपाटी पर 28 दुकानें बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ-साथ इन चौपटियों से पहले फुटफॉल और फिर संचालक गायब होते चले गए. चौपाटियों पर ग्राहकों की कमी का सीधा असर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के राजस्व पर पड़ रहा है. प्रत्येक चौपाटी से बोर्ड को करीब 2 से 3 लाख रुपए मासिक नुकसान हो रहा है. इस हिसाब से मानसरोवर और प्रताप नगर दोनों चौपाटियों को मिलाकर बोर्ड को हर महीने करीब 6 लाख रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है. दुकानों के बंद रहने से किराया वसूली भी प्रभावित हो रही है.

हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर अरविंद पोसवाल (ETV Bharat Jaipur)

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वीकेंड पर भी सीमित फुटफॉल : चौपाटियों की सबसे बड़ी समस्या कम फुटफॉल को माना जा रहा है. शनिवार और रविवार को भी यहां बमुश्किल 150 से 200 लोग ही पहुंच रहे हैं, जबकि सप्ताह के बाकी दिनों में स्थिति और खराब रहती है. स्थानीय स्तर पर ये भी माना जा रहा है कि चौपाटियों के लिए लोकेशन का चयन बेहतर तरीके से नहीं हो पाया. जिसकी वजह से आम जनता और जयपुर आने वाले पर्यटकों की नियमित आवाजाही नहीं हो पाई. इसके साथ ही चौपाटियों पर उपलब्ध खान-पान की कीमतें भी आम लोगों के बजट के अनुरूप नहीं होने की बात सामने आई.

Housing Board Chaupatis in Jaipur
प्रताप नगर स्थित जयपुर चौपाटी (ETV Bharat Jaipur(File Photo))

अब नए सिरे से संचालन की तैयारी : राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अब इन चौपाटियों को फिर से व्यवस्थित तरीके से संचालित करने की तैयारी में जुट गया है. हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर अरविंद पोसवाल ने बताया कि मानसरोवर चौपाटी के संचालन के लिए ईओआई जारी कर दिया गया है. वहीं प्रताप नगर चौपाटी के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि जयपुर चौपाटी पहले वेंडर्स को संचालन के लिए दी गई थी. किसी चौपाटी की सफलता में संचालक का अनुभव और उसके द्वारा किए जाने वाले मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसी को देखते हुए इस बार शर्तों में बदलाव किया गया है और अनुभवी लोगों को प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है. बोर्ड की ओर से ऐसे लोगों के साथ बैठकें भी की गई हैं. पोसवाल के अनुसार चौपाटियों को लेकर लोगों की मांग है और इनकी लोकेशन भी अच्छी है, इसलिए हाउसिंग बोर्ड की रुचि इन्हें बेहतर तरीके से दोबारा संचालित करने में है.

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अन्य बंद प्रॉपर्टीज को भी संवारने की तैयारी : इनके अलावा मानसरोवर में सिटी पार्क के पास स्थित एक्सपो/एग्जिबिशन ग्राउंड के संचालन के लिए भी ईओआई जारी किया गया है. कमिश्नर पोसवाल ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जो वर्तमान में बंद हैं या जिस उद्देश्य से विकसित की गई थीं, उस तरीके से संचालित नहीं हो पा रही हैं. इन्हें दोबारा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ईओआई के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं. सफल बिडर को आगे टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी.

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