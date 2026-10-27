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बिहार में रिश्वत लेते आवास सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से मांगी थी रिश्वत

सहरसा में आवास सहायक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

सहरसा: बिहार के सहरसा में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यहां सौर बाजार नगर पंचायत कार्यालय में मंगलवार को निगरानी विभाग की टीम ने आवास सहायक मुकुल कुमार को कथित तौर पर 72 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नौ लाभुकों की दूसरी किस्त जारी करने के एवज में मुकुल कुमार ने प्रति लाभुक आठ हजार रुपये की मांग की थी.

सितंबर में दर्ज की शिकायत