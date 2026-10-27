बिहार में रिश्वत लेते आवास सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से मांगी थी रिश्वत
शिकायतकर्ता ने सितंबर में आवास सहायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मंगलवार को निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट-राहुल कुमार
Published : October 27, 2026 at 7:01 PM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यहां सौर बाजार नगर पंचायत कार्यालय में मंगलवार को निगरानी विभाग की टीम ने आवास सहायक मुकुल कुमार को कथित तौर पर 72 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नौ लाभुकों की दूसरी किस्त जारी करने के एवज में मुकुल कुमार ने प्रति लाभुक आठ हजार रुपये की मांग की थी.
सितंबर में दर्ज की शिकायत
मिली जानकारी के अनुसार, मामले को लेकर शिकायतकर्ता हरेकृष्ण कुमार ने 30 सितंबर 2026 को पटना स्थित निगरानी थाने में परिवाद दर्ज कराया था. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आवास योजना की अगली किस्त जारी करने के लिए लाभुकों से रिश्वत मांगी जा रही है.
शिकायत के सत्यापन के बाद मामला दर्ज
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, निगरानी विभाग ने बीते 9 अक्टूबर को शिकायत का सत्यापन कराया. इसमें रिश्वत मांगे जाने की बात सही पाए जाने के बाद 26 अक्टूबर 2026 को निगरानी थाना कांड संख्या 126/26 दर्ज किया गया. इसके बाद मंगलवार को टीम ने सौर बाजार नगर पंचायत कार्यालय में कार्रवाई करते हुए आवास सहायक को गिरफ्तार कर लिया.
वार्ड पार्षद ने भी की थी शिकायत
सौर बाजार नगर पंचायत के वार्ड संख्या-2 के पार्षद ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर पहले भी विभिन्न जगहों पर आवेदन दिया था. कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने निगरानी विभाग से शिकायत की. उन्होंने दावा किया कि नौ लाभुकों से कुल 72 हजार रुपये की राशि लिए जाने के दौरान निगरानी टीम ने आवास सहायक को पकड़ा.
रिश्वत मांगने का आरोप
निगरानी डीएसपी संजय कुमार ने कहा परिवादी हरेकृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय बलदेव साह सौरबाजार नगरपंचायत के वार्ड नंबर 2 के रहने वाले है. इन्होंने बीते सितंबर में निगरानी थाना पटना में एक परिवाद दायर किया था. अपनी शिकायत में इन्होंने आवास सहायक नगर पंचायत सौरबाजार मुकुल कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया.
प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करने के एवज में रिश्वत
डीएसपी ने बताया कि परिवादी के मुताबिक आवास सहायक प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त जारी करने के एवज में कुल 9 लाभुकों से प्रति लाभुक 8 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे है. उन्होंने निगरानी थाना में परिवाद किया क्योंकि वे रिश्वत देना नहीं चाहते थे.
"परिवादी के मुताबिक आवास सहायक प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त जारी करने के एवज में कुल 9 लाभुकों से प्रति लाभुक 8 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे है. उन्होंने निगरानी थाना में परिवाद किया क्योंकि वे रिश्वत देना नहीं चाहते थे."- संजय कुमार, निगरानी डीएसपी
रंगेहाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार
डीएसपी ने आगे बताया कि निगरानी थाना पटना द्वारा परिवाद का सत्यापन कराया गया, जहां आवास सहायक मुकुल कुमार द्वारा रिश्वत मांगे जाने की बात सही पायी गई. इसके बाद निगरानी थानाअध्यक्ष ने उचित धाराओं के तहत मुकुल कुमार के विरुद्ध केस दर्ज किया और आज 2 सदस्यीय टीम द्वारा उन्हें रंगेहाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया.
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