आवास एवं विकास परिषद की नई टाउनशिप योजना; मेरठ में किसानों ने धारा 28 का किया विरोध, बोर्ड उखाड़े

आवास एवं विकास परिषद की नई टाउनशिप योजना; मेरठ में किसानों ने धारा 28 का किया विरोध, बोर्ड उखाड़े
कहा-किसान अपनी जमीन प्रशासन की शर्तों के आधार पर नहीं देंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 9:50 AM IST
मेरठ : नरहाड़ा गांव में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय किसानों के साथ मिलकर आवास विकास परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों ने जमीन पर लगाए गए बोर्ड उखाड़ कर एलान कर दिया कि प्रशासन ने जो धारा 28 लगाई है, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. किसान अपनी जमीन प्रशासन की शर्तो के आधार पर नहीं देंगे.
मेरठ में आवास विकास परिषद द्वारा न्यू टाउननशिप के लिए लगभग 12 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. स्थानीय किसान प्रशासन और आवास विकास परिसद के अफसरों की कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं. मंगलवार को किसानों ने वर्ष 2025 में लगाई गई धारा 28 को हटाने की मांग की. इस मौके पर भाकियू (धनसिंह कोतवाल ) के बैनर तले क्षेत्र के किसान एकत्र हुए और प्रशासन की कार्यशैली और नीतियों का विरोध किया.
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के धारा 28 लगाए जाने की वजह से जमीनों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध की स्थिति से किसान नाखुश हैं. ऐलान किया कि वे न तो अपनी जमीन देंगे और न ही जमीन का अधिग्रहण होने देंगे. यदि कोई जमीन की पैमाइश करने पहुंचा तो उसका भी विरोध किया जाएगा.
भारतीय किसान यूनियन (धनसिंह कोतवाल ) के प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि नरहाड़ा समेत आसपास के 10 से अधिक गांवों की में आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रशासन के माध्यम से धारा 28 लगवाई गई है, जिस वजह से कोई भी किसान अपनी जमीन पर लोन तक नहीं ले सकता और न ही बेच ही सकता है. न ही किसान अपनी उस जमीन में कोई निर्माण कार्य कर सकता है. बीते एक साल से यहां के किसान अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और प्रशासन उनकी अनदेखी करता आ रहा है.
उन्होंने कहा कि किसानों ने अब संकल्प ले लिया है कि आवास एवं विकास परिषद सीधे तौर पर बैनामा चाहता है, लेकिन ये अनुचित है. 2013 जमीन अधिग्रहण अधिनियम जो बनाया गया है, उन नियमों के अनुसार तो किसान जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन नए नियमों के अनुसार यहां के किसान अपनी जमीन नहीं देंगे. इसको लेकर यहां हुई किसानों की बैठक में निर्णय लिया गया है.
भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने कहा कि किसानों ने अब ये तय कर लिया है कि जिस तरह से 12 गांवों की जमीन को आवास विकास परिषद अधिग्रहण करना चाहता है, ऐसे नहीं होने देंगे. अगर आवास विकास परिषद के कर्मचारी और अधिकारी भी यहां सर्वें करने आएंगे तो उनका भी विरोध किया जाएगा.
बता दें कि मेरठ में 610 हेक्टेयर जमीन पर आवास एवं विकास परिषद द्वारा नई टाउनशिप विकसित की जानी है, जिसको लेकर प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने संबंधित गांवों में धारा 28 लगाई है, जिसमें गान नरहाड़ा, चंदसारा, सलेमपुर, ढिकोली, गगोल, बुढेरा जाहिदपुर, जुर्रानपुर, शाकारपुर, बाजोट, ततीना सानी,अल्लीपुर जिजमाना रूकनुद्दीनमिश्री, फफूंडा आदि गांव शामिल हैं.
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