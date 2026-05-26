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चंडीगढ़ के लोगों के लिए बड़ी राहत, अतिरिक्त निर्माण वाले मकानों की तोड़फोड़ पर लगी रोक

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने तय किया है कि अभी किसी भी मकान (अतिरिक्त निर्माण) पर तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी.

Chandigarh Housing Board
Chandigarh Housing Board (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 26, 2026 at 10:42 AM IST

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चंडीगढ़: हाउसिंग बोर्ड के मकानों में अतिरिक्त निर्माण करने वाले लोगों के लिए फिलहाल राहत की खबर है. बोर्ड प्रशासन ने तय किया है कि अभी किसी भी मकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी. ये फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक इस पूरे मामले की जांच कर रही कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती.

सीएचबी मकानों में अतिरिक्त निर्माण करने वालों को राहत: शहर के कई सीएचबी मकानों में लोगों ने समय के साथ अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव किए हैं. कहीं लोगों ने अतिरिक्त कमरा बना लिया, कहीं बालकनी कवर कर ली, तो कई घरों में आगे या पीछे छोटा निर्माण कर लिया गया. इन्हीं बदलावों को लेकर पिछले कुछ समय से नोटिस जारी हो रहे थे, जिससे लोगों में डर और चिंता का माहौल था.

लोगों की शिकायत पर कमेटी गठित: कई परिवारों का कहना था कि ये निर्माण कोई नए नहीं बल्कि सालों पुराने हैं. परिवार के बढ़ने के साथ मजबूरी में किए गए थे. लगातार शिकायतों और लोगों की मांग के बाद प्रशासन ने मामला गंभीरता से लिया. अब यूटी प्रशासन की मंजूरी के बाद एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जो ये देखेगी कि कौन से निर्माण नियमित किए जा सकते हैं और किन मामलों में नियमों का ज्यादा उल्लंघन हुआ है. कमेटी की अध्यक्षता CHB के सीईओ को दी गई है.

नीति में बदलाव की मांग: इस फैसले के बाद शहर के हजारों लोगों ने राहत महसूस की है. कई रेजिडेंट्स का कहना है कि अचानक कार्रवाई का डर बना हुआ था और लोग अपने घरों को लेकर असमंजस में थे. शहर के लोगों का मानना है कि CHB को अब पुरानी हाउसिंग जरूरतों के बजाय आज के समय के हिसाब से व्यावहारिक नीति बनानी चाहिए, क्योंकि छोटे मकानों में बड़े परिवारों के साथ रहना आसान नहीं रह गया है.

कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा मकान तोड़ने का फैसला: लोगों की नजर अब कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में CHB कुछ बदलावों को नियमित करने के लिए नई पॉलिसी ला सकता है, हालांकि बड़े और नियमों के खिलाफ निर्माणों पर सख्ती जारी रह सकती है.

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