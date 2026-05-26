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चंडीगढ़ के लोगों के लिए बड़ी राहत, अतिरिक्त निर्माण वाले मकानों की तोड़फोड़ पर लगी रोक

चंडीगढ़: हाउसिंग बोर्ड के मकानों में अतिरिक्त निर्माण करने वाले लोगों के लिए फिलहाल राहत की खबर है. बोर्ड प्रशासन ने तय किया है कि अभी किसी भी मकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी. ये फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक इस पूरे मामले की जांच कर रही कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती.

सीएचबी मकानों में अतिरिक्त निर्माण करने वालों को राहत: शहर के कई सीएचबी मकानों में लोगों ने समय के साथ अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव किए हैं. कहीं लोगों ने अतिरिक्त कमरा बना लिया, कहीं बालकनी कवर कर ली, तो कई घरों में आगे या पीछे छोटा निर्माण कर लिया गया. इन्हीं बदलावों को लेकर पिछले कुछ समय से नोटिस जारी हो रहे थे, जिससे लोगों में डर और चिंता का माहौल था.

लोगों की शिकायत पर कमेटी गठित: कई परिवारों का कहना था कि ये निर्माण कोई नए नहीं बल्कि सालों पुराने हैं. परिवार के बढ़ने के साथ मजबूरी में किए गए थे. लगातार शिकायतों और लोगों की मांग के बाद प्रशासन ने मामला गंभीरता से लिया. अब यूटी प्रशासन की मंजूरी के बाद एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जो ये देखेगी कि कौन से निर्माण नियमित किए जा सकते हैं और किन मामलों में नियमों का ज्यादा उल्लंघन हुआ है. कमेटी की अध्यक्षता CHB के सीईओ को दी गई है.