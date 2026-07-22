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"जिसके घर चले गए घबराओ मत, मैं आपका दर्द बांटने आऊंगा", CM सुक्खू ने आपदा प्रभावितों से फोन पर की बात

CM सुक्खू ने प्रभावित परिवारों से फोन पर की बात ( DIPR )

शिमला: मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बोह घाटी में हुई भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई, जिससे भारी तबाही मची. इस घटना में कई घर और अन्य भवन मलबे की चपेट में आ गए. वहीं, 3 महिलाएं घायल हो गई. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगडा प्रशासनिक अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों से फोन पर बात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रभावित परिवारों से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की. कांगड़ा जिले की बोह घाटी में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला से उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा और आपदा प्रभावित परिवारों से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने बादल फटने से हुए नुकसान, स्थानीय लोगों की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं की बहाली और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित परिवारों को शीघ्र और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. CM सुक्खू ने आपदा प्रभावितों से फोन पर की बात (DIPR)