"जिसके घर चले गए घबराओ मत, मैं आपका दर्द बांटने आऊंगा", CM सुक्खू ने आपदा प्रभावितों से फोन पर की बात
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में बादल फटने की घटना का प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली और प्रभावितों को दिया मदद का आश्वासन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 7:35 PM IST
शिमला: मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बोह घाटी में हुई भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई, जिससे भारी तबाही मची. इस घटना में कई घर और अन्य भवन मलबे की चपेट में आ गए. वहीं, 3 महिलाएं घायल हो गई. वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगडा प्रशासनिक अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और प्रभावित परिवारों से फोन पर बात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रभावित परिवारों से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की.
कांगड़ा जिले की बोह घाटी में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला से उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा और आपदा प्रभावित परिवारों से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने बादल फटने से हुए नुकसान, स्थानीय लोगों की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं की बहाली और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित परिवारों को शीघ्र और हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "वह जल्द ही प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्वयं नुकसान का आकलन करेंगे. जिन परिवारों के मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी".
कांगड़ा डीसी हेमराज बैरवा ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है.
बता दें कि 21 जुलाई को लगातार हुई बारिश की वजह से कांगड़ा जिले के बोह घाटी में लैंडस्लाइड होने से कई मकान सहित अन्य भवन मलबे के नीचे दब गए. वहीं, इस घटना में तीन महिलाएं घायल हो गई. प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक लैंडस्लाइड में 13 पक्के मकान और 5 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. इसके अलावा 9 गोशालाएं भी पूरी तरह ढह गईं हैं. वहीं, 3 महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. इस आपदा में पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है. 2 भैंस, 4 गाय, 1 बैल और 1 भेड़ की मौत हो गई.
ये भी पढ़ें: बोह घाटी में बारिश का कहर: 18 मकान, 9 गोशालाएं और एक प्राइमरी स्कूल भवन पूरी तरह तबाह, 3 महिलाएं घायल