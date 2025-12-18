ETV Bharat / state

डीआईजी ग्राउंड के पास फिर से चला प्रशासन का बुलडोजर, तीन मकान जमींदोज

प्रशासन ने RIMS की जमीन पर अतिक्रमित करके बनाए गए घरों को गिराया.

Rims encroachment
ढहा दिए गए मकान (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है. गुरुवार को डीआईजी ग्राउंड के पास अवैध रूप से बने तीन पक्के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया. जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा के नेतृत्व में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलाया गया. अवैध रूप से बनी पक्की इमारतों को गिराने के लिए तीन बुलडोजर और दो दर्जन से ज़्यादा मजदूर लगाए गए थे.

कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा ने बताया कि लगभग 95% इलाका अतिक्रमण से खाली करा लिया गया है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान कल भी जारी रहेगा. अगर इसके बाद भी कोई अतिक्रमण बचता है, तो अभियान आगे भी जारी रहेगा. गौरतलब है कि रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया 3 दिसंबर को शुरू हुई थी.

जानकारी देते कार्यपालक दंडाधिकारी (ईटीवी भारत)

दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट में दायर केस नंबर W.P. (PIL) 4736/2018 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार और अन्य) में कोर्ट ने 3 दिसंबर, 2025 को अपने आदेश में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के अंदर सभी तरह के अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था. 72 घंटे की अवधि खत्म होने के बाद रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रांची नगर निगम और रिम्स प्रबंधन ने मिलकर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया.

Rims encroachment
ढहा दिए गए मकान (ईटीवी भारत)

कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा ने कहा कि यह अभियान कल भी जारी रहेगा और इसे और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि डीआईजी ग्राउंड के पूर्वी तरफ बनी सभी पक्की और बहुमंजिला इमारतों को पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि कल निशा भगत नाम की एक महिला ने अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा डालने की कोशिश की थी. उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें:

रिम्स की जमीन पर बुधवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी

रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी, हाईकोर्ट का निर्देश, अगली सुनवाई तक कैलाश कोठी तोड़ने पर रोक जारी

रिम्स के बाद हरमू नदी, बड़ा तालाब और डैम होंगे अतिक्रमण मुक्त! हाईकोर्ट का आदेश- दो हफ्ते में करें पूरा

TAGGED:

ENCROACHMENT IN RANCHI
JHARKHAND HIGH COURT
DIG GROUND RANCHI
रिम्स की जमीन
RIMS ENCROACHMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.