डीआईजी ग्राउंड के पास फिर से चला प्रशासन का बुलडोजर, तीन मकान जमींदोज

रांची: रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है. गुरुवार को डीआईजी ग्राउंड के पास अवैध रूप से बने तीन पक्के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया. जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा के नेतृत्व में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलाया गया. अवैध रूप से बनी पक्की इमारतों को गिराने के लिए तीन बुलडोजर और दो दर्जन से ज़्यादा मजदूर लगाए गए थे.

कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा ने बताया कि लगभग 95% इलाका अतिक्रमण से खाली करा लिया गया है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान कल भी जारी रहेगा. अगर इसके बाद भी कोई अतिक्रमण बचता है, तो अभियान आगे भी जारी रहेगा. गौरतलब है कि रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया 3 दिसंबर को शुरू हुई थी.

जानकारी देते कार्यपालक दंडाधिकारी (ईटीवी भारत)

दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट में दायर केस नंबर W.P. (PIL) 4736/2018 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार और अन्य) में कोर्ट ने 3 दिसंबर, 2025 को अपने आदेश में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के अंदर सभी तरह के अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था. 72 घंटे की अवधि खत्म होने के बाद रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रांची नगर निगम और रिम्स प्रबंधन ने मिलकर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया.