वाराणसी के दाल मंडी में चला हथौड़ा, तोड़े जा रहे मकान-दुकान, विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

मकान का कोई नक्शा नहीं होने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने इसे अवैध घोषित किया था. कुल 12 मकान ऐसे हैं जिनका नक्शा नहीं मिला है. इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है. जिसमें आज नई सड़क से एंट्री लेने के बाद दाल मंडी के मुहाने पर जी प्लस 2 मकान को तोड़ा जा रहा है.

वाराणसी : दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है. आज दो मकानों को तोड़ा जा रहा है. यह मकान मोहम्मद शाहिद और साजिद दो भाइयों का है. विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है. दाल मंडी से महज 500 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है.

दशाश्वमेध क्षेत्र के एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि VDA ने बिना नक्शा पास वाले मकानों को अवैध घोषित किया है, उन्हें गिराए जाने की कार्रवाई की जा रही है. मकान गिरने के लिए बुलडोजर भी आ गया है, लेकिन गली में बुलडोजर दाखिल नहीं हो पाया. इसके बाद कर्मचारियों को लगाकर लेबर के जरिए मकान को गिराया जा रहा है.

मकान के नीचे आठ दुकानें थीं, जिन्हें खाली करा लिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए दाल मंडी की कुछ दुकानों को बंद करवाया गया और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है. अभी अवैध मकानों की सूची तैयार हो रही है.

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया, कई मकान अभी और हैं, जिनका सर्वे चल रहा है. कागजों की जांच हो रही है. फिलहाल अधिकारियों और व्यापारियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही. अवैध मकानों को लेकर व्यापारी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं हैं. व्यापारी का कहना है कि अधिकारी गुंडागर्दी करते हुए जबरन मकान खाली करा रहे हैं.

