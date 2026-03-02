ETV Bharat / state

रणथंभौर के होटल में हादसा: हाउसकीपिंग कर्मचारी की करंट लगने से मौत, परिजनों ने लगाया जाम

हादसे के बाद जाम लगाकर रोड पर बैठे ग्रामीण ( ETV Bharat Swaimadhopur )