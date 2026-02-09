ETV Bharat / state

जैसलमेर: हाई टेंशन करंट से जला घर का सामान, उपभोक्ता आयोग ने 3.95 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

जैसलमेर में विद्युत विभाग की लापरवाही से घर में हाई टेंशन करंट से लगी भीषण आग से भारी नुकसान हुआ था.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जौसलमेर (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: विद्युत विभाग की लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जैसलमेर ने उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. आयोग के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ओझा तथा सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने बिजली विभाग को आदेश दिया है कि वह परिवादी को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में 3 लाख 95 हजार रुपये मुआवजा अदा करे.

इसके साथ ही आयोग ने परिवादी को मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये तथा परिवाद व्यय के लिए 3 हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि आदेश की पालना निर्णय तिथि से 45 दिन के भीतर की जानी होगी. यदि निर्धारित समय में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो संपूर्ण देय राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा.

इसे भी पढ़ें- गलत स्कैन रिपोर्ट के आधार पर बुजुर्ग महिला का हुआ इलाज, डॉक्टर पर ₹45 हजार का जुर्माना

घरेलू सामान जला: आयोग के निजी सचिव सुधांश सोनी ने बताया कि परिवादी रूग सिंह निवासी थईयात (जैसलमेर) लंबे समय से विद्युत विभाग के उपभोक्ता हैं और नियमित रूप से बिजली बिल जमा करते रहे हैं. घटना के दौरान उनके घर की विद्युत कनेक्शन लाइन पास से गुजर रही बासनपीर कृषि एचटी लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे घर के कनेक्शन में हाई टेंशन करंट प्रवाहित हो गया. इस हादसे में घर में आग लगने से भारी नुकसान हुआ. आग से फ्रीज, कूलर, आटा चक्की, 50 बोरी ज्वार, 40 बोरी बाजरा, पलंग, कपड़े, प्लास्टिक कुर्सियां सहित घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया. साथ ही करंट लगने से एक भेड़ की भी मौत हो गई.

घटना के बाद परिवादी ने तुरंत बिजली विभाग और पुलिस को सूचना दी. परिवादी द्वारा आयोग में विद्युत बिल, आग से हुए नुकसान के फोटो, मृत भेड़ के फोटो, विभाग को भेजे गए पत्र, रोजनामचा रिपोर्ट, आगजनी की फर्द मौका रिपोर्ट और भेड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. इन दस्तावेजों से आग लगने, नुकसान होने और पशु मृत्यु की पुष्टि हुई.

परिवादी द्वारा कई बार बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की गई, लेकिन विभाग की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित बिजली आपूर्ति देना विभाग की जिम्मेदारी है और विभाग की लापरवाही से हुए नुकसान की भरपाई करना उसका कर्तव्य है.

इसे भी पढ़ें- बीमा कंपनी ने खारिज किया था क्लेम राशि का दावा, उपभोक्ता मंच ने ठोका 15 लाख का जुर्माना

TAGGED:

CONSUMER DISPUTES COMMISSION
COMPENSATION
HIGH TENSION CURRENT
हाई टेंशन करंट से घर में लगी आग
ELECTRICITY DEPARTMENT NEGLIGENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.