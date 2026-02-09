ETV Bharat / state

जैसलमेर: हाई टेंशन करंट से जला घर का सामान, उपभोक्ता आयोग ने 3.95 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

जैसलमेर: विद्युत विभाग की लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जैसलमेर ने उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. आयोग के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ओझा तथा सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने बिजली विभाग को आदेश दिया है कि वह परिवादी को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में 3 लाख 95 हजार रुपये मुआवजा अदा करे.

इसके साथ ही आयोग ने परिवादी को मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये तथा परिवाद व्यय के लिए 3 हजार रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि आदेश की पालना निर्णय तिथि से 45 दिन के भीतर की जानी होगी. यदि निर्धारित समय में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो संपूर्ण देय राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा.

इसे भी पढ़ें- गलत स्कैन रिपोर्ट के आधार पर बुजुर्ग महिला का हुआ इलाज, डॉक्टर पर ₹45 हजार का जुर्माना

घरेलू सामान जला: आयोग के निजी सचिव सुधांश सोनी ने बताया कि परिवादी रूग सिंह निवासी थईयात (जैसलमेर) लंबे समय से विद्युत विभाग के उपभोक्ता हैं और नियमित रूप से बिजली बिल जमा करते रहे हैं. घटना के दौरान उनके घर की विद्युत कनेक्शन लाइन पास से गुजर रही बासनपीर कृषि एचटी लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे घर के कनेक्शन में हाई टेंशन करंट प्रवाहित हो गया. इस हादसे में घर में आग लगने से भारी नुकसान हुआ. आग से फ्रीज, कूलर, आटा चक्की, 50 बोरी ज्वार, 40 बोरी बाजरा, पलंग, कपड़े, प्लास्टिक कुर्सियां सहित घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया. साथ ही करंट लगने से एक भेड़ की भी मौत हो गई.