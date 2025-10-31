ETV Bharat / state

कोरिया के झुमका जलाशय में हाउसबोट, बढ़ेगा पर्यटन, मिलेगा रोजगार

जम्मू कश्मीर की तर्ज पर कोरिया के झुमका जलाशय में हाउसबोट शुरू किए जा रहे हैं.

Jhumka Reservoir Korea
झुमका जलाशय कोरिया (कोरिया जिले का झुमका जलाशय)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 10:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक अनोखा और आकर्षक पर्यटनस्थल जल्द ही खुलने जा रहा है. जम्मू कश्मीर की तर्ज पर कोरिया जिले में हाउसबोट शुरू किए जा रहे हैं. यह हाउसबोट कोरिया जिले के झुमका बोट क्लब में स्थापित की जाएगी, जो पर्यटकों को जल सतह पर प्राकृतिक सुंदरता के नजारे का लुत्फ उठाने का अवसर देगी.

हाउसबोट में मिलेंगी ये सुविधाएं: यह हाउसबोट पूरी तरह से लक्जरी सुविधाओं से लैस होगी. इसमें दो लग्जरी रूम, एक पार्टी हॉल, छोटा किचन और बायो टॉयलेट की सुविधा होगी. हाउसबोट एक बार में करीब 70 यात्रियों को झुमका बांध में सैर कराएगा. हाउसबोट में कपल्स और परिवार के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. स्वीट्स रूम में रुककर यात्री झील की लहरों के बीच शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे.

कोरिया में पर्यटन बढ़ाने की मुहिम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरिया जिले में झुमका जलाशय स्थित झुमका बोट क्लब को पर्यटक को विकसित करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं. सुंदर गार्डन, कैफे सहित आधुनिक सुविधा का विस्तार किया जा रहा है.

Jhumka Reservoir Korea
हाउसबोट में मिलेंगी कई सुविधाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

हाउसबोट की निविदा प्रक्रिया पूरी: हाउसबोट के शुरू होने के बाद यह छत्तीसगढ़ की पहली हाउसबोट बन जाएगी, जिससे पर्यटन कोरिया ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक नई पहचान बनेगी. कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी ने बताया कि हाउसबोट की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और बहुत जल्द इसका संचालन शुरू किया जाएगा. कलेक्टर ने बताया कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जिला प्रशासन इसे बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. हाउसबोट का संचालन और होम स्टे की सुविधा शुरू करने से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

Jhumka Reservoir Korea
हाउसबोट में रहने के लिए होगी खास व्यवस्था (ETV Bharat Chhattisgarh)

टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटन में इजाफा: कलेक्टर ने कहा कि जिले में टाइगर रिजर्व बनने के बाद से पर्यटन में वृद्धि हुई है और अब होम स्टे की सुविधा शुरू करने से स्थानीय लोगों को और भी फायदा होगा. इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों को फायदा होगा और पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता के नजारे का लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा. जिला प्रशासन स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इससे जिले की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं भी विकसित होंगी.

Jhumka Reservoir Korea
कोरिया जिले का झुमका जलाशय में पर्यटन का विकास (ETV Bharat Chhattisgarh)
33 साल का युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए अवॉर्ड, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित
जगतगुरु रामभद्राचार्य की भागवत कथा, सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय हुई शामिल
छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष : संघर्ष, समृद्धि और कवर्धा की खास पहचान

TAGGED:

JHUMKA RESERVOIR
HOUSEBOATS CHHATTISGARH
झुमका जलाशय कोरिया
KOREA DISTRICT NEWS
KOREA TOURISM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.