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यूपी में बारिश का कहर; चित्रकूट में कच्चे मकान की दीवार ढही, पिता और दो बच्चों की मौत

हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने मलबे से घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में कराया भर्ती.

चित्रकूट में कच्चे मकान की दीवार ढहा, पिता और दो बच्चों की मौत
चित्रकूट में कच्चे मकान की दीवार ढहा, पिता और दो बच्चों की मौत (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 10:50 AM IST

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चित्रकूट: यूपी में हो रही भारी बारिश और नेपाल की नदियों से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, चित्रकूट में बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार ढह गया, जिसमें पिता और उसके दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि मां-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने मलबे से घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात भरतकूप थाना क्षेत्र के बराछ गांव में पहाड़ी के नीचे बने कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभरा कर ढह गई. हादसे के समय घर में कल्लू यादव (32) और उनके दो मासूम बच्चे मलबे में दब गए. दबने से पांच वर्षीय बेटा अंश और एक वर्षीय बेटी कल्ली की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद शोर सुन मौके पर पहुंचे पड़ोसियों और ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब-तक तीन लोग की मौत हो चुकी थी.

वहीं, मृतक कल्लू यादव की पत्नी कुंता देवी (30) और चार वर्षीय बेटी अंशिका को गंभीर स्थिति में मलवे से बाहर निकाला गया है. जिले में लगातार हो रही बारिश और ऐसी दर्दनाक घटना घट जाने से खास कर ग्रामीण क्षेत्रो के लोग दहसत में है.

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घायल मां-बेटी को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीएम अजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने तीनों शवो का पंचनामा भर विधिक करवाई में जुट गई है.

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