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सहारनपुर नगर निगम का नया 'कारनामा': 22 करोड़ के बाद अब 50 गज के मकान पर भेजा 147 करोड़ का हाउस टैक्स, दी कुर्की की चेतावनी

50 गज के मकान पर भेजा 147 करोड़ का हाउस टैक्स ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: जनपद में एक बार फिर बेहद हैरान करने और चौंंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां महज 50 वर्ग गज के एक छोटे से मकान का करीब 147 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया दर्शाते हुए न सिर्फ नोटिस जारी किय गया, बल्कि मकान की कुर्की की चेतवानी भी दी गई है. यह नोटिस मिलने के बाद संबंधित परिवार सदमे में है. वहीं, नगर निगम अधिकारी अपने कारनामों को छिपाने की जुगत में जुटे हैं. जानकारी के अनुसार, कमेला कॉलोनी निवासी गुलफाम अहमद के घर जब नगर निगम का नोटिस पहुंचा तो परिवार को लगा कि शायद कोई औपचारिक कर संबंधी सूचना होगी, लेकिन जैसे ही नोटिस खोला गया, उसमें दर्ज राशि देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. नोटिस में उनके मात्र 50 वर्ग गज के मकान पर 1,466,119,657.42 रुपये, यानी लगभग 146 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया दिखाया गया था. नोटिस में हाउस टैक्स की राशि चेक के जरिए 15 दिन के भीतर जमा करने को कहा गया है. टैक्स जमा नहीं करने पर मकान की कुर्की करने की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद गुलफाम का पूरा परिवार सदमे में आ गया. 50 गज के मकान पर भेजा 147 करोड़ का हाउस टैक्स (Photo Credit; ETV Bharat)