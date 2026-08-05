सहारनपुर नगर निगम का नया 'कारनामा': 22 करोड़ के बाद अब 50 गज के मकान पर भेजा 147 करोड़ का हाउस टैक्स, दी कुर्की की चेतावनी
नोटिस मिलने के बाद संबंधित परिवार सदमे में है, इधर नगर निगम अधिकारी अपने कारनामों को छिपाने की जुगत में जुटे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 6:05 PM IST
सहारनपुर: जनपद में एक बार फिर बेहद हैरान करने और चौंंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां महज 50 वर्ग गज के एक छोटे से मकान का करीब 147 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया दर्शाते हुए न सिर्फ नोटिस जारी किय गया, बल्कि मकान की कुर्की की चेतवानी भी दी गई है. यह नोटिस मिलने के बाद संबंधित परिवार सदमे में है. वहीं, नगर निगम अधिकारी अपने कारनामों को छिपाने की जुगत में जुटे हैं.
जानकारी के अनुसार, कमेला कॉलोनी निवासी गुलफाम अहमद के घर जब नगर निगम का नोटिस पहुंचा तो परिवार को लगा कि शायद कोई औपचारिक कर संबंधी सूचना होगी, लेकिन जैसे ही नोटिस खोला गया, उसमें दर्ज राशि देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. नोटिस में उनके मात्र 50 वर्ग गज के मकान पर 1,466,119,657.42 रुपये, यानी लगभग 146 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया दिखाया गया था. नोटिस में हाउस टैक्स की राशि चेक के जरिए 15 दिन के भीतर जमा करने को कहा गया है. टैक्स जमा नहीं करने पर मकान की कुर्की करने की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद गुलफाम का पूरा परिवार सदमे में आ गया.
नोटिस तैयार करने वाले कर्मचारी ने इसे जारी किया, संबंधित अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन किसी स्तर पर इस भारी-भरकम राशि की जांच नहीं हुई और संबंधित परिवार को नोटिस थमा दिया गया. इस संबंध में जब ईटीवी भारत की टीम नगर आयुक्त शिपु गिरी से बात करनी चाही, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया. हालांकि बाद में ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मार्च महीने में वेबसाइट पर लोड ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते हाउस टैक्स का डेटा दूसरे पोर्टल पर ट्रांसफर किया गया. इसी दौरान डेटा में गड़बड़ी हो गई. ऐसा अक्सर हो जाता है, जिसमें संशोधन किया जा रहा है.
नगर आयुक्त शिपु गिरी यह भूल गए कि हाउस टैक्स की रशीद में कम्प्यूटराइज गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन गुलफाम को 15 दिन के नोटिस में 147 करोड़ जमा करने और मकान की कुर्की के नोटिस में गड़बड़ी कैसे हो गई? जिस पर हाउस टैक्स अधिकारी ने हस्ताक्षर भी किये हैं. हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम गाड़ा को 22 करोड़ रुपये का गृहकर नोटिस भेजकर नगर निगम चर्चा में आया था. अब इस बार फिर सहारनपुर नगर निगम सवालों के घेरे में है.
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