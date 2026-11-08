ETV Bharat / state

दिवाली पर कानपुर में गिरी घर की छत, सास, बहू और 20 दिन के पोते की मौत, सीएम ने जताया दुख

हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत. ( Photo Credit; Kanpur Police )

कानपुर : पनकी पड़ाव इलाके में रविवार सुबह घर की कच्ची छत गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और पीड़ित परिवार से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए जरूरी निर्देश दिए हैं.

रविवार सुबह साढ़े आठ से नौ बजे के बीच हुए इस हादसे में सास, बेटा, बहू और 20 दिन का मासूम पोता मलबे के नीचे दब गए. चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मलबा हटाकर चारों को बाहर निकाला और कल्याणपुर सीएचसी पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने विनोदिनी शुक्ला (60), अंशिका शुक्ला (28) और 20 दिन के मासूम आरव शुक्ला को मृत घोषित कर दिया. वहीं अंशिका के पति हर्ष शुक्ला (32) को हल्की चोटें आई हैं.