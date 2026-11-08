दिवाली पर कानपुर में गिरी घर की छत, सास, बहू और 20 दिन के पोते की मौत, सीएम ने जताया दुख
चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मलबा हटाकर चारों को बाहर निकाला और कल्याणपुर सीएचसी पहुंचाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : November 8, 2026 at 12:35 PM IST
कानपुर : पनकी पड़ाव इलाके में रविवार सुबह घर की कच्ची छत गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और पीड़ित परिवार से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए जरूरी निर्देश दिए हैं.
रविवार सुबह साढ़े आठ से नौ बजे के बीच हुए इस हादसे में सास, बेटा, बहू और 20 दिन का मासूम पोता मलबे के नीचे दब गए. चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मलबा हटाकर चारों को बाहर निकाला और कल्याणपुर सीएचसी पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने विनोदिनी शुक्ला (60), अंशिका शुक्ला (28) और 20 दिन के मासूम आरव शुक्ला को मृत घोषित कर दिया. वहीं अंशिका के पति हर्ष शुक्ला (32) को हल्की चोटें आई हैं.
पीड़ित परिवार के अवधेश शुक्ला अपने बेटों हर्ष और राजू के साथ यहां रहते हैं. हर्ष स्टील अथॉरिटी कंपनी में काम करते हैं, जिनकी शादी दो साल पहले अंशिका से हुई थी और 20 दिन पहले ही बच्चे के जन्म पर घर में खुशियां छाई थीं. घटना के वक्त सास विनोदिनी कुर्सी पर बैठी थीं और अंशिका बच्चे को दूध पिला रही थीं तभी बांस की बल्लियों के साथ कच्ची छत ढह गई.
दूसरे कमरे में मौजूद ससुर अवधेश और छोटा बेटा राजू सुरक्षित बच गए. पुलिस और प्रशासन जांच और राहत कार्रवाई में जुटा है. एसीपी अमित चौरसिया ने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. छत मिट्टी की थी.
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