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गुरुग्राम में जर्जर मकान की छत गिरी, दो महिलाएं घायल, आसपास के लोगों ने किया रेस्क्यू

गुरुग्राम में जर्जर मकान की छत गिरने से दो महिलाएं घायल हो गई. आसपास के लोगों ने महिलाओं का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया.

HOUSE ROOF COLLAPSES IN GURUGRAM
HOUSE ROOF COLLAPSES IN GURUGRAM (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 9:10 AM IST

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गुरुग्राम: सदर बाजार के पास रोशन पुरा में मकान की छत गिरने से गर्भवती महिला समेत दो घायल हो गई. छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इक्टठा हुए और बचाव कार्य शुरू किया. इसकी सूचना पुलिस की टीम को भी दी गई. पुलिस की टीम और लोगों ने मिलकर दोनों महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

मकान की छत गिरने से दो महिला मजदूर घायल: जानकारी के मुताबिक रोशन पुरा में योगेश नाम के शख्स के करीब 60 साल से भी ज्यादा पुराने मकान को तोड़ने का काम किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि एक मजदूर छत पर था और दो महिला मजदूर नीचे बैठे खाना खा रही थी. इनमें एक महिला गर्भवती है. अचानक मकान की छत भरभरा कर नीचे गिर गई. हादसे में दोनों महिलाएं मलबे में दब गई. हादसे के तुरंत बाद आसापास के लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और मामले की जानकारी पुलिस की टीम को दी.

गुरुग्राम में जर्जर मकान की छत गिरी (Etv Bharat)

आसपास के लोगों ने किया महिलाओं का रेस्क्यू: प्रत्यक्षदर्शी सविता ने बताया कि यहां दो महिलाएं थी. जिन्हें करीब आधे घंटे के रेस्क्यू के बाद लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था कि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. वहीं, मौके पर ठेकेदार को भी बुलाया गया, जो घायल महिलाओं को लेकर अस्पताल पहुंचा और उनका इलाज शुरू कराया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मदन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके बयान लेने के लिए पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक, गर्भवती की पहचान सोनी व दूसरी की पहचान सविता के रूप में हुई है. सोनी सात महीने की गर्भवती है. दोनों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

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