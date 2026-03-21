गुरुग्राम में जर्जर मकान की छत गिरी, बिहार के युवक की मौत, तीन घायल
गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा गांव में जर्जर मकान की छत और छज्जा गिरने की वजह से बिहार के युवक की मौत हो गई. तीन घायल.
Published : March 21, 2026 at 2:27 PM IST
गुरुग्राम: डूंडाहेड़ा गांव में देर रात बड़ा हादसा हो गया. यहां एक पुराने मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. छत के साथ मकान का छज्जा भी गिर गया. जिसके चलते गली से बाइक पर गुजर रहे दंपत्ति भी दब गए. आसपास के लोगों ने तुरंत तीनों को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी गई. बताया जा रहा है कि हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि तीन की हालत गंभीर है.
गुरुग्राम में हादसा, बिहार के युवक की मौत: सूचना मिलते ही उद्योग विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मकान मालिक व केयर टेकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 125 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जर्जर मकान की छत गिरी: बिहार के रहने वाले श्रवण माली ने बताया कि उनका भाई सतीश माली (30) डूंडाहेड़ा के एक मकान की दूसरी मंजिल पर अपने दोस्त रवि झा के साथ ओम प्रकाश के मकान में किराए पर रहता था. सतीश एक एक्सपोर्ट कंपनी में कार्यरत था. मकान की हालत काफी जर्जर हो गई थी और बारिश के दौरान छत से पानी भी टपकता था. इसकी मरम्मत के लिए कई बार ओम प्रकाश को बोला गया, लेकिन हर बार वो बात को टालता रहा.
छज्जा गिरने से बाइक सवार दंपति घायल: श्रवण माली ने बताया कि रात को उनका भाई सतीश माली खाना बना रहा था जबकि रवि झा बर्तन साफ कर रहा था. इस दौरान अचानक छत गिर गई. जिसमें वो दोनों दब गए. घर का छज्जा भी गिर गया, जो गली में बाइक से गुजर रहे दंपत्ति पर जा गिरा. इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना देते हुए राहत व बचाव का कार्य शुरू कर दिया.
हादसे में एक की मौत, तीन घायल: जब तक मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, तब तक सतीश की मौत हो चुकी थी, जबकि रवि सहित बाइक सवार दंपत्ति बुरी तरह से घायल हो गए. जिन्हें सेक्टर-10 सिविल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया. पुलिस के मुताबिक, रवि की हालत गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि बाइक सवार राहुल व उनकी पत्नी कीर्ति का इलाज जारी है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: उद्योग विहार थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुामर के मुताबिक रात को उन्हें डूंडाहेड़ा में मकान की छत गिरने की सूचना मिली थी. जिसके बाद टीम को मौके पर भेज दिया गया. मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है.
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