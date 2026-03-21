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गुरुग्राम में जर्जर मकान की छत गिरी, बिहार के युवक की मौत, तीन घायल

HOUSE ROOF COLLAPSES IN GURUGRAM ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: डूंडाहेड़ा गांव में देर रात बड़ा हादसा हो गया. यहां एक पुराने मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. छत के साथ मकान का छज्जा भी गिर गया. जिसके चलते गली से बाइक पर गुजर रहे दंपत्ति भी दब गए. आसपास के लोगों ने तुरंत तीनों को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी गई. बताया जा रहा है कि हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि तीन की हालत गंभीर है. गुरुग्राम में हादसा, बिहार के युवक की मौत: सूचना मिलते ही उद्योग विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मकान मालिक व केयर टेकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 125 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गुरुग्राम में जर्जर मकान की छत गिरी, बिहार के युवक की मौत (Etv Bharat) जर्जर मकान की छत गिरी: बिहार के रहने वाले श्रवण माली ने बताया कि उनका भाई सतीश माली (30) डूंडाहेड़ा के एक मकान की दूसरी मंजिल पर अपने दोस्त रवि झा के साथ ओम प्रकाश के मकान में किराए पर रहता था. सतीश एक एक्सपोर्ट कंपनी में कार्यरत था. मकान की हालत काफी जर्जर हो गई थी और बारिश के दौरान छत से पानी भी टपकता था. इसकी मरम्मत के लिए कई बार ओम प्रकाश को बोला गया, लेकिन हर बार वो बात को टालता रहा.