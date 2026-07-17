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जींद में चाय बनाते समय फटा गैस सिलेंडर, युवती की मौत, घर की छत ध्वस्त, सामान भी जलकर खाक

जींद : हरियाणा के जींद के सफीदों खंड के गांव रजाना कलां में शुक्रवार अल सुबह मकान के अंदर रसोई में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया. इस हादसे में 25 वर्षीय युवती मनीषा की झुलसने से मौत हो गई. वहीं पूरा मकान ध्वस्त हो गया.

मनीषा घर में अकेली थी : जिस समय गैस सिलेंडर फटा, मनीषा मकान में अकेली थी. उसकी मां राजबाला सुबह सैर करने के लिए गई हुई थी. उसके पिता जगमेंद्र पानीपत रिफाइनरी में काम करते हैं. आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने दमकल विभाग को दी. परिजनों का आरोप है कि दमकल विभाग की गाड़ी भी काफी देर के बाद पहुंची. इस कारण आग से मकान के अंदर रखे फ्रिज, कूलर, बेड, एलईडी, अलमारी, जेवरात, कपड़े, रसोई का सामान सहित पूरा सामान जलकर राख हो गया, जबकि मकान की पूरी छत आग में जलने के कारण गिर गई.

गैस सिलेंडर में लग गई आग : परिजनों ने बताया कि शुक्रवार सुबह मनीषा की मां राजबाला सुबह की सैर पर निकल गई. इसी दौरान मनीषा उठकर रसोई में जाकर चाय बनाने लगी. तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई. इस दौरान मनीषा भी आग में काफी झुलस गई. पड़ोसियों ने मनीषा को मकान से बाहर निकाला. मकान से दूसरे सिलेंडर को तो निकाल लिया गया लेकिन जिस सिलेंडर में आग लगी हुई थी, उससे पूरे मकान में आग फैल गई. पूरे मकान में भयंकर आग लगने से अचानक से सिलेंडर फट गया और पूरे मकान की छत ध्वस्त हो गई.

मनीषा की हो गई मौत : झुलसी मनीषा को सफीदों के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डाक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत पानीपत के लिए रेफर किया. जब पानीपत से उसको रोहतक पीजीआई रेफर किया गया तो रास्ते में ही मनीषा ने दम तोड़ दिया. मनीषा के शव को सफीदों के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां से उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर मेडिकल रेफर किया गया. मनीषा के चचेरे भाई परमजीत ने बताया कि मनीषा ने अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर ली थी. वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी तेजवीर ने कहा कि जैसे उनके पास सूचना आई तो वे सफीदों से तुरंत चल पड़े थे. इसके बाद उन्होंने पहुंचकर आग पर काबू पाया ताकि किसी और मकान में नुकसान ना हो.