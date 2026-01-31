ETV Bharat / state

नरवाना में मकान की छत गिरने से हादसा, मां-बेटी की मौत, कैबिनेट मंत्री ने परिजनों को दिया आश्वासन

जींद में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया और मां-बेटी की मौत हो गई.

जींद में मां बेटी की दर्दनाक मौत
जींद में मां बेटी की दर्दनाक मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 31, 2026 at 3:13 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 3:37 PM IST

जींद: हरियाणा के जींद में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया. नरवाना में गांधीनगर स्थित ढाणी क्षेत्र में मकान की छत गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई. हादसे के बाद मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार से माहौल दहल उठा. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि "सुबह करीब 8.30 बजे अचानक एक तेज आवाज के साथ कमरे की छत भरभराकर नीचे गिर गई. उस समय कमरे में महिला उषा और उसकी बेटी मायरा मौजूद थीं. हादसे में दोनों की मौत हो गई".

मकान की छत गिरने से हादसा: सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर मां-बेटी को बाहर निकाला. उन्हें तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ भी की. शुरुआती जांच में मकान की छत जर्जर होने की संभावना जताई जा रही है.

हादसे में मां-बेटी की मौत
हादसे में मां-बेटी की मौत

पीड़ित परिजनों से मिले कैबिनेट मंत्री: वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया. मंत्री ने कहा कि "इस दुख की घड़ी में सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है. संभव आर्थिक मदद की जाएगी". हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है.

भरभराकर गिरी मकान की जर्जर छत

हादसे में मां-बेटी की मौत: परिजन आशीष ने बताया कि "मैं मजदूरी करता हूं और गांधीनगर स्थित ढाणी में वह किराए के मकान में रहते हैं. हादसे के दौरान उसकी पत्नी और एक बच्ची घर के अंदर थे. जबकि उसकी मां वीना दो बेटियों राधिका और सोनम को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी. जबकि पिता बीमार हैं और वे आंगन में धूप सेक रहे थे. अचानक कमरे की छत गिर गई और उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई". पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे. पुलिस आगामी कार्रवाई भी कर रही है.

Last Updated : January 31, 2026 at 3:37 PM IST

संपादक की पसंद

