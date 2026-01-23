ETV Bharat / state

जींद में मकान की छत गिरी, एक व्यक्ति की मौत, एक दिन पहले ही काम से गांव लौटा था काला

जींद में घर की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. हादसे में परिवार बाल-बाल बच गया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 23, 2026 at 9:04 AM IST

जींद: हरियाणा के जींद में बड़ा हादसा हो गया. नरवाना में गांव डोहाना खेड़ा में वीरवार को दो मंजिला मकान की छत गिरने से मकान मालिक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान करीब 40 वर्षीय काला के रूप में हुई है. हादसे के दौरान मृतक की पत्नी और बच्चे मकान के बाहर थे. सूचना मिलते ही नरवाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

मलबे में दबकर व्यक्ति की मौत: परिजनों ने बताया कि "मृतक काला एक दिन पहले ही दूसरे शहर से अपने गांव लौटा था. बाहर वह दूध की डेयरी का काम करता था. हादसे के समय वह घर के अंदर मौजूद था. मकान की छत अचानक गिर गई और वह मलबे के नीचे दब गया. छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने मलबा हटाकर व्यक्ति को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और नरवाना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया".

काफी पुराना था मकान: वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि मकान काफी पुराना था. जिसकी कड़ियों की छत थी. ऊपरी मंजिल की दीवार में दरार तथा छत कमजोर होने के कारण वह गिर गई. जिसके साथ नीचे वाली मंजिल की छत भी गिर गई. सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

