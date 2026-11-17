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हांसी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से तबाही, घर जमींदोज, 3 मकानों को पहुंचा नुकसान

हांसी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से तबाही ( ETV Bharat )

Hansi Gas Cylinder Blast : हांसी-जींद रोड पर ढाणी चदरपुल के पास स्थित ढाणी चमारान में मंगलवार देर शाम करीब 7 बजे एक मकान में रखे घरेलू गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना जबरदस्त था कि करीब 500 मीटर दूर तक आसपास के मकानों की छतें तक हिल गईं. ब्लास्ट के कारण तीन मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि जिस मकान में सिलेंडर फटा, वह पूरी तरह से जमींदोज हो गया.

मलबे में दब गए : जानकारी के अनुसार, यह मकान प्रताप सिंह का है. हादसे के समय मकान में मौजूद प्रताप सिंह का बेटा नवीन, उसकी भाभी एवं दीपक की पत्नी सुनीता, दीपक का करीब 8 वर्षीय बेटा निखिल और करीब 5 वर्षीय बेटी मीत गंभीर रूप से घायल हो गए. धमाके के बाद पूरा मकान ढह गया और चारों लोग मलबे में दब गए.