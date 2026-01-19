ETV Bharat / state

मकान के नक्शे पास न होने से लोग हो रहे परेशान, ऑनलाइन पोर्टल में आई समस्या

सोलन: हिमाचल प्रदेश सहित सोलन नगर निगम में इन दिनों भवनों के नक्शे पास न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. नक्शा पास करने की प्रक्रिया पुराने पोर्टल से नए पोर्टल में स्थानांतरित किए जाने के कारण पिछले 31 दिसंबर से बाधित चल रही है. नक्शा पास न होने के कारण निर्माण कार्य भी लटके हुए हैं. लोगों के नक्शे पास होने की प्रक्रिया लंबे से लटकी है.

पोर्टल न चलने के कारण लोग निगम कार्यालय से निराश होकर वापस लौट रहे हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल Citizen Seva Portal (citizenseva.hp.gov.in) लॉन्च किया है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से नक्शे पास करवाने का काम लटका हुआ है. इस संबंध में सोलन नगर निगम की मेयर उषा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 'प्रदेश सरकार ने भवन नक्शा स्वीकृति प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सरल एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. पुराने पोर्टल से नए पोर्टल में डेटा माइग्रेशन और तकनीकी बदलाव के चलते अस्थायी रूप से ये समस्या सामने आई है. नए पोर्टल में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे भविष्य में नागरिकों को अधिक सहूलियत मिलेगी. अब आवेदन प्रक्रिया पहले से ज्यादा सरल होगी, ऑनलाइन ट्रैकिंग, कम समय में स्वीकृति, पारदर्शिता और तकनीकी त्रुटियों में कमी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.'