रोटी नहीं दी तो साधु ने दिया श्राप! 7 दिनों से लगातार घर में लग रही आग

गया: बिहार के गया जी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. गया जी के एक घर में पिछले 7 दिनों से लगातार आग लग रही है. कई कमरे, दुकान में अचानक आग लगने की बात पीड़ित परिवार बता रहा हैं. मामले की हकीकत क्या है, यह फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जो चर्चा है, उसके अनुसार एक साधु का श्राप इस परिवार को लगा है.

7 दिनों से लगातार घर में लग रही आग: इस परिवार का कहना है, कि उसके घर में लगातार सात दिनों से आग लग रही है. आग लगने की लगातार घटना होने से पूरा परिवार परेशान है. वहीं, यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. यह मामला गया जी के शेरघाटी प्रखंड के कचौड़ी गांव का है.

15 दिन पहले आए थे साधु: पीड़ित परिवार का कहना है, कि 15 दिन पहले एक साधु महाराज आए थे. उन्हें रोटी खाने को नहीं दिया गया, तो उन्होंने श्राप दिया, कि तुम्हारे घर में आग लगेगी. तब से यह घटना घटित हो रही है. घर के मालिक लखन मिस्त्री इस संबंध में बताते हैं, कि 15 दिन पहले घर के बाहर एक साधु आए थे. उन्होंने मेरी मंझली बहू से खाने को मांगा. मंझली बहू ने थाली में चावल और पानी से भरा लोटा दिया.

"साधु महाराज ने कहा, कि उन्हें रोटी चाहिए. मंझली बहू ने कहा, कि अभी रोटी नहीं है, तो वह आग बबूला हो गए. उन्होंने चावल की थाली बहू की ओर करते हुए कहा, कि तुम्हारे घर में अब आग लगेगी. इसके बाद से यह घटना लगातार हो रही है. हम पूरे परिवार के लोग परेशान हैं. घर में आग लगने से बाहर रहने को विवश हैं."- लखन मिस्त्री, गृहस्वामी

दुकान, कमरे और चूल्हे में भी लगी आग: लखन मिस्त्री बताते हैं, कि साधु के श्राप के बाद उनके घर के कई कमरों में आग लग चुकी है. अचानक आग लग जाती है. कोई पता नहीं चलता कि यह आग कैसे लगती है. यह रहस्यमयी आग है. अगलगी कभी कपड़े में, कभी खटिया में, कभी बिछावन कंबल, अनाज आदि में हो रही है.