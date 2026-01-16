ETV Bharat / state

रोटी नहीं दी तो साधु ने दिया श्राप! 7 दिनों से लगातार घर में लग रही आग

गया में एक अजीबोगरीब घटना ने एक परिवार की नींद उड़ा दी है. साधु के श्राप के बाद से घर में रोज आग लग रही.

Gaya Mysterious Fire
साधु के श्राप के बाद से लग रही आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 2:38 PM IST

4 Min Read
गया: बिहार के गया जी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. गया जी के एक घर में पिछले 7 दिनों से लगातार आग लग रही है. कई कमरे, दुकान में अचानक आग लगने की बात पीड़ित परिवार बता रहा हैं. मामले की हकीकत क्या है, यह फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जो चर्चा है, उसके अनुसार एक साधु का श्राप इस परिवार को लगा है.

7 दिनों से लगातार घर में लग रही आग: इस परिवार का कहना है, कि उसके घर में लगातार सात दिनों से आग लग रही है. आग लगने की लगातार घटना होने से पूरा परिवार परेशान है. वहीं, यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. यह मामला गया जी के शेरघाटी प्रखंड के कचौड़ी गांव का है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

15 दिन पहले आए थे साधु: पीड़ित परिवार का कहना है, कि 15 दिन पहले एक साधु महाराज आए थे. उन्हें रोटी खाने को नहीं दिया गया, तो उन्होंने श्राप दिया, कि तुम्हारे घर में आग लगेगी. तब से यह घटना घटित हो रही है. घर के मालिक लखन मिस्त्री इस संबंध में बताते हैं, कि 15 दिन पहले घर के बाहर एक साधु आए थे. उन्होंने मेरी मंझली बहू से खाने को मांगा. मंझली बहू ने थाली में चावल और पानी से भरा लोटा दिया.

"साधु महाराज ने कहा, कि उन्हें रोटी चाहिए. मंझली बहू ने कहा, कि अभी रोटी नहीं है, तो वह आग बबूला हो गए. उन्होंने चावल की थाली बहू की ओर करते हुए कहा, कि तुम्हारे घर में अब आग लगेगी. इसके बाद से यह घटना लगातार हो रही है. हम पूरे परिवार के लोग परेशान हैं. घर में आग लगने से बाहर रहने को विवश हैं."- लखन मिस्त्री, गृहस्वामी

Gaya Mysterious Fire
आग से जला खटिया (ETV Bharat)

दुकान, कमरे और चूल्हे में भी लगी आग: लखन मिस्त्री बताते हैं, कि साधु के श्राप के बाद उनके घर के कई कमरों में आग लग चुकी है. अचानक आग लग जाती है. कोई पता नहीं चलता कि यह आग कैसे लगती है. यह रहस्यमयी आग है. अगलगी कभी कपड़े में, कभी खटिया में, कभी बिछावन कंबल, अनाज आदि में हो रही है.

सड़क पर रह रहा परिवार: लखन मिस्त्री बताते हैं, कि हमारे घर में न तो बिजली का कनेक्शन है और न ही आग लगने का कोई अन्य कारण. फिर भी अचानक अपने आप आग लग रही है. इससे पूरा परिवार भयभीत है. अब घर में रहना छोड़कर सड़क पर आ गए हैं. आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं.

Gaya Mysterious Fire
परिवार में दहशत (ETV Bharat)

चमत्कार और तंत्र-मंत्र की चर्चाएं: परिवार ने सारा सामान घर के बाहर निकाल कर रख दिया है. वहीं, इस घटना को लेकर गांव में कई तरह की चर्चाएं हैं. कुछ लोग इसे चमत्कार, तंत्र-मंत्र, ओझा गुणी बता रहे हैं, तो कुछ इसे सनियोजित साजिश भी बता रहे हैं. फिलहाल आग लगने की घटना की स्पष्टता नहीं हो सकी है.

बीजेपी नेता ने की परिवार से मुलाकात: वहीं, इस तरह की घटना की जानकारी मिलते ही कचौड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया व भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना देखकर हम लोग भी हतप्रभ रह गए हैं. फिलहाल यह जांच का विषय है.

Gaya Mysterious Fire
7 दिनों से आग की घटना (ETV Bharat)

"प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए, कि आखिर अचानक किसी के घर में आग लगने की घटना कैसे हो रही है. क्या माजरा है. फिलहाल पीड़ित परिवार सड़क किनारे ठंड में रह रहा है. प्रशासन के द्वारा इस परिवार की मदद की जाए."- संतोष गुप्ता, कचौड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया और भाजपा नेता

नोट: ईटीवी भारत किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है.

