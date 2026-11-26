50 लाख की जमीन ठगी में आरोपी के घर चला बुलडोजर, आरोपी की पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई
धनबाद में 50 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी के मामले में शामिल एक आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 26, 2026 at 8:00 PM IST
धनबादः वासेपुर में जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. भूली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बाबू खान के आवास पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से मकान की बाउंड्री ध्वस्त कर दी. मामला तेतुलमारी निवासी फिरोज खान से जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर 50 लाख रुपये की कथित ठगी से जुड़ा है. इस मामले में बाबू खान के साथ उनकी पत्नी जरीना खातून भी आरोपी हैं. न्यायालय के आदेश पर पूरी कार्रवाई कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम की मौजूदगी में संपन्न हुई.
न्यायालय ने कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया
दरअसल, जमीन की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी और 50 लाख रुपये की ठगी को लेकर सदर थाना में वर्ष 2023 में कांड संख्या 140/2023 दर्ज की गई थी. आरोप है कि बाबू खान ने जमीन के फर्जी कागजात दिखाकर तेतुलमारी निवासी फिरोज खान से 50 लाख रुपये की रकम ले ली थी. मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायालय की ओर से कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया गया.
ओरोपी की पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई
इसी आदेश के अनुपालन में गुरुवार को भूली ओपी की पुलिस और जिला प्रशासन की टीम शमशेर नगर पहुंची. कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम की मौजूदगी में बाबू खान के आवास पर कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान बुलडोजर की मदद से मकान की बाउंड्री को तोड़ दिया गया. कार्रवाई में बाबू खान के साथ उनकी पत्नी जरीना खातून के खिलाफ भी न्यायालय के आदेश के तहत कार्रवाई की गई.
कानूनी शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम
जमीन के नाम पर 50 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के इस मामले में न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई से वासेपुर का शमशेर नगर इलाका चर्चा में है. प्रशासन की इस कार्रवाई को जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में कानूनी शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. फिलहाल, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है.
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