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50 लाख की जमीन ठगी में आरोपी के घर चला बुलडोजर, आरोपी की पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई

आरोपी के घर पर बुलडोजर से हुई कार्रवाई ( Etv Bharat )

धनबादः वासेपुर में जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. भूली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बाबू खान के आवास पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से मकान की बाउंड्री ध्वस्त कर दी. मामला तेतुलमारी निवासी फिरोज खान से जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर 50 लाख रुपये की कथित ठगी से जुड़ा है. इस मामले में बाबू खान के साथ उनकी पत्नी जरीना खातून भी आरोपी हैं. न्यायालय के आदेश पर पूरी कार्रवाई कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम की मौजूदगी में संपन्न हुई.

न्यायालय ने कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया