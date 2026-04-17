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16 मई से शुरू होगी मकानों की गणना, डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया, पूछे जाएंगे ये सवाल...

सुरक्षा को लेकर खास चेतावनी : जनगणना निदेशक ने लोगों को साफ तौर पर सतर्क किया है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट https://se.census.gov.in का ही इस्तेमाल करें, गूगल या किसी लिंक के जरिए गलत साइट पर न जाएं और न ही किसी से OTP साझा न करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना कर्मचारी भी आपसे OTP नहीं मांगेंगे. कोई भी फोन कॉल या लिंक फर्जी हो सकता है और स्व-गणना से जुड़े मैसेज RGICEN नाम से ही आएंगे.

इस बार करें 'स्व-गणना' : सरकार ने इस बार लोगों को 'स्व-गणना' (Self Enumeration) का विकल्प दिया है, यानी अगर व्यक्ति चाहें तो अपने घर की जानकारी खुद ही ऑनलाइन भर सकते हैं. इसके लिए https://se.census.gov.in⁠ पोर्टल बनाया गया है, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर से इस्तेमाल किया जा सकता है. राजस्थान जनगणना निदेशक बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि इस सुविधा का मकसद उन लोगों को सहूलियत देना है जो व्यस्त रहते हैं या अपनी सुविधा से डेटा भरना चाहते हैं. हालांकि, इसके बाद भी प्रगणक की ओर से आपके घर आकर सत्यापन जरूर किया जाएगा.

जनगणना 2027 दो चरणों में होगी, जिसमें प्रथम चरण 'मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना' शामिल है. इस चरण के तहत 1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जबकि 16 मई से 14 जून 2026 के बीच प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे.

जयपुर: भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना और व्यवस्थित रहा है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय है, जिसे जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 (समय-समय पर संशोधित) के तहत संचालित किया जाता है.

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राजस्थान में 1.60 लाख कर्मचारी करेंगे काम : इस पूरे अभियान में करीब 1 लाख 60 हजार प्रगणक और पर्यवेक्षक जुटेंगे, जो घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे. इसमें अधिकतर कर्मचारी शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक होंगे. इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर 10% कर्मचारियों को रिजर्व रखा गया है. जनगणना निदेशक ने बताया कि जनगणना को सही और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण चल रहा है. 103 मास्टर ट्रेनर्स को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है. वहीं, 2550 फील्ड ट्रेनर्स जिलों में ट्रेनिंग दे रहे हैं. 1 मई से 15 मई के बीच 1.6 लाख कर्मचारियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा.

33 सवालों की सूची : राज्य सरकार ने पहले ही 33 सवालों की सूची जारी कर दी है, जिनके आधार पर डेटा लिया जाएगा. इसमें मकान की स्थिति से लेकर परिवार की संपत्ति तक का ब्योरा शामिल होगा. शौचालय की सुलभता से लेकर के रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले गैस कनेक्शन की उपलब्धता जैसी जानकारियां जुटाई जाएंगी. इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि लोगों के पास कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं हैं और किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है.

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ये पूछे जाएंगे सवाल :

मकान की स्थिति

घर में उपलब्ध सुविधाएं

घर में रहने वाले लोगों की संख्या

विवाहित दंपतियों की संख्या

परिवार की संपत्तियां

परिवार का मुख्य भोजन (अनाज)

पेयजल का स्रोत

प्रकाश का मुख्य स्रोत

इंटरनेट सुविधा

शौचालय की सुलभता

टेलीफोन और मोबाइल फोन/स्मार्टफोन

गंदे के पानी की निकासी

रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता

साइकिल और स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड

रेडियो/ट्रांजिस्टर

टेलीविजन

कार/जीप/बैन

पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल : बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि ये चरण केवल डेटा इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य का एक 'मास्टर फ्रेम' तैयार करने के लिए है. इसी के आधार पर बाद में होने वाली जनसंख्या गणना (Population Enumeration) सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति छूट न जाए. वहीं, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, यानी अब कागज की जगह मोबाइल और डिजिटल सिस्टम से काम होगा, जिससे पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी.

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जनता की भूमिका सबसे अहम : उन्होंने साफ कहा कि जनगणना तभी सफल होगी जब लोग सही और पूरी जानकारी देंगे. गलत या अधूरी जानकारी देने से भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जनगणना के दौरान दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा. उन्होंने जनता से अपील की कि सावधानी बरतते हुए घर पहुंचने वाले प्रगणक का ID कार्ड जरूर देखें, QR कोड स्कैन कर उसकी पुष्टि करें. उन्होंने सहयोग न करने या बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान की भी बात कही.