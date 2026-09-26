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बारिश का कहर, शंकरी नदी में बहा गरीब का आशियाना, बेघर हुई महिला, VIDEO आया सामने

बारिश का कहर, शंकरी नदी में बहा गरीब का आशियाना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शंकरी नदी में बहा गरीब का आशियाना, बेघर हुई महिला, VIDEO आया सामने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कवर्धा: कबीरधाम जिले में लगातार हो रही बारिश आफत बनी और एक गरीब का आशियान बह गया. जिले में भारी बारिश से नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. इसी बीच अमरौड़ी गांव में शंकरी नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से नदी किनारे बना एक आवास ढह गया.

मकान बहने का वीडियो आया सामने

भारी बारिश के कारण देखते ही देखते पूरा मकान नदी के तेज बहाव में बह गया. मकान के नदी में बहने का वीडियो सामने आया है. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण शंकरी नदी का जलस्तर बढ़ गया था. नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण नदी किनारे स्थित मकान पर दबाव बढ़ता गया.

पहले ही घर खाली कर परिवार के साथ चले गई थी महिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गनीमत रही कि नहीं हुई जनहानि

तेज बहाव के चलते मकान की नींव कमजोर हुई और देखते ही देखते मकान भरभराकर नदी में समा गया. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. गनीमत रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था. लगातार बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मकान में रहने वाली अमेरिका निषाद अपने परिवार को लेकर घर खाली कर चले गई थी. इसके चलते बड़ी जनहानि होने से टल गई.

देखते ही देखते नदी में समा गया मकान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अन्य मकान भी खाली कराए जा रहे

ग्रामीणों के मुताबिक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के कुछ अन्य मकानों को भी एहतियातन खाली कराया गया है. प्रशासन और ग्रामीण लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने और जलभराव वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है. नदी किनारे बसे गांवों में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.