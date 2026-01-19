ETV Bharat / state

धौलपुर में भरभरा कर गिरा मकान, पिता की मौत, बेटी गंभीर घायल

हादसा सोमवार तड़के 4 बजे हुआ है. 30 वर्षीय देवी सिंह पुत्र लाखन सिंह अपनी 12 साल की पुत्री किरन के साथ मकान में सो रहा था. पीछे की साइड से मकान की दीवार धसक गई, जिससे मकान की पट्टियां टूट कर कर पिता- पुत्री के ऊपर गिर गई. इस घटना से चीख पुकार मच गई. आवाज सुनकर ग्रामीण भी जाग गए. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

धौलपुर : सैपऊ थाना इलाके के गांव पढाका में सोमवार तड़के हादसा हो गया, जब एक पक्का मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा. हादसे के वक्त घर के अंदर 2 लोग थे. मलबे में दबकर पिता की मौत हो गई जबकि पुत्री गंभीर रूप से घायल हुई है. जख्मी पुत्री को नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया है. पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है.

घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से पिता- पुत्री को मलबे से रेस्क्यू किया गया. जिसमें पिता देवी सिंह की मौत हो गई. थाना प्रभारी ने बताया डेड बॉडी को सैंपऊ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शवगृह में रखवा दिया है. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. उधर मृतक की बेटी किरन की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने सैंपऊ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. घटना से परिजनों में हाहाकार मच गया है. थाना प्रभारी ने बताया हादसे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है.

1 साल पूर्व पत्नी की हो चुकी है मौत : बताया जा रहा है मृतक देवी सिंह के मकान की बुनियाद कमजोर थी. ग्रामीणों ने बताया पीली मिट्टी में मकान की बुनियाद को भरा गया था. मकान के पीछे खेत में सीलन होने की वजह से पिछली दीवार धंस गई, जिसके कारण मकान की पूरी छत भरभरा कर पिता- पुत्री के ऊपर गिर गई. मृतक देवी सिंह की पत्नी की 1 साल पूर्व सड़क हादसे में भी मौत हो चुकी है.