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सीतापुर में मां-बेटी जिंदा जलीं, 7 साल की बच्ची झुलसी, आंधी-तूफान के बीच घर में लगी आग

आंधी-तूफान के बीच घर में लगी आग. ( Photo Credit; sitapur police )

सीतापुर : सदरपुर थाना क्षेत्र के सरैंया चलाकापुर में शनिवार शाम आई तेज आंधी-तूफान और रिमझिम बारिश के बाद एक घर में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया. आग से एक घर में मौजूद मां-बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से झुलसी एक बच्ची को इलाज के लिए सीएचसी बिसवां भेजा गया है. हालत गंभीर बनी हुई है. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. सूचना पर एसडीएम राजस्व टीम व पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की. सरैंया चलाकापुर के राजाराम पुत्र नत्थाराम के घर में खाना बनाते समय सिलेंडर से भीषण आग लग गई. घर में मौजूद बाराबंकी के थाना बड्डूपुर के ग्राम जगईपुर निवासी शत्रोहन की सास इदुरा (75) पत्नी भगौती प्रसाद, फूलमती (55) पत्नी शत्रोहन की मौके पर मौत हो गई. जबकि माही (7) पुत्री सुरेंद्र गंभीर रूप से झुलस गई. सीतापुर में मां-बेटी जिंदा जलीं. (Video Credit; sitapur police)