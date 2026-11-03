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दिल्ली: विवेक विहार में मकान में लगी आग, मुस्तैदी से बचीं 3 जिंदगियां, एक की हालत गंभीर

दिल्ली के विवेक विहार में लगी आग, बचायी गई तीन जिंदगी ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार फेज-1 में मंगलवार सुबह एक मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. थाना विवेक विहार क्षेत्र के मकान नंबर A-13 में सुबह करीब 8:11 बजे अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों की जान पर बन आयी. हालांकि, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की तत्परता से एक ही परिवार के तीन सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

चीफ फ़ायर ऑफिसर ए के मलिक ने बताया मकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख परिवार के सदस्य मदद के लिए चिल्लाने लगे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे दिल्ली पुलिस के सतर्क कांस्टेबलों ने बिना देर किए बचाव अभियान शुरू किया और फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी. शाहदरा क्षेत्राधिकार के कंट्रोल रूम को सुबह 8:27 बजे आग लगने की सूचना मिली.