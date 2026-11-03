दिल्ली: विवेक विहार में मकान में लगी आग, मुस्तैदी से बचीं 3 जिंदगियां, एक की हालत गंभीर
शाहदरा के विवेक विहार फेज-1 में मकान में लगी भीषण आग,दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की तत्परता से तीन सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया बाहर
Published : November 3, 2026 at 12:18 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार फेज-1 में मंगलवार सुबह एक मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. थाना विवेक विहार क्षेत्र के मकान नंबर A-13 में सुबह करीब 8:11 बजे अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों की जान पर बन आयी. हालांकि, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की तत्परता से एक ही परिवार के तीन सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.
चीफ फ़ायर ऑफिसर ए के मलिक ने बताया मकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख परिवार के सदस्य मदद के लिए चिल्लाने लगे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे दिल्ली पुलिस के सतर्क कांस्टेबलों ने बिना देर किए बचाव अभियान शुरू किया और फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी. शाहदरा क्षेत्राधिकार के कंट्रोल रूम को सुबह 8:27 बजे आग लगने की सूचना मिली.
सूचना मिलते ही स्टेशन ऑफिसर के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं. इनमें दो वॉटर टेंडर, एक वॉटर बाउजर और एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल शामिल था. पुलिस और दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घर में फंसे तीन लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.
हादसे में 62 वर्षीय वीना अरोड़ा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. अनिल अरोड़ा गंभीर अवस्था में अस्पताल के ICU में भर्ती हैं, जबकि 36 वर्षीय सुमित अरोड़ा का इलाज जारी है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.
प्रत्यक्षदर्शी गार्ड विशाल ने बताया , मकान से अचानक घना धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. समय पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें नहीं पहुंचतीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है. शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की भी जताई जा रही है, हालांकि आग की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.
ये भी पढ़ें :