ETV Bharat / state

दिल्ली: सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मकान में लगी भीषण आग, 9 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. करीब दो घंटे की लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग
सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 11, 2026 at 7:02 AM IST

|

Updated : January 11, 2026 at 7:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में शनिवार रात एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लग गई. हादसा त्रिलोकपुरी के 7 ब्लॉक में हुआ, जहां मकान की दूसरी मंजिल पर अचानक तेज धमाके के साथ आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने तीसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि मकान में मौजूद सभी लोग समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.

स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय तेज आवाज सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद मकान से आग की लपटें और घना धुआं निकलने लगा. चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मकान में रह रहे लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची फायर टेंडर की 9 गाड़ियां

आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने कुल 9 फायर टेंडर मौके पर भेजे. दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. करीब दो घंटे की लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका. दमकल अधिकारियों के अनुसार आग देर रात पूरी तरह नियंत्रित कर ली गई और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

आग लगने से मकान को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. आग के कारण मकान का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. आसपास के मकानों को भी सतर्कता के तौर पर खाली कराया गया था, ताकि कोई और नुकसान न हो.फिलहाल, आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर में रिसाव या तकनीकी खराबी के कारण ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग भड़की. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.ये भी पढ़ें- दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में लगी भीषण आग, धुएं में दम घुटने से एक महिला की मौत

ये भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

ये भी पढ़ें- चांदनी चौक में कपड़े की दुकान में भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने संभाला मोर्चा, कोई हताहत नहीं

Last Updated : January 11, 2026 at 7:26 AM IST

TAGGED:

DELHI FIRE
DELHI NEWS
CYLINDER BLAST
CAUGHT FIRE IN TRILOKPURI
CAUGHT FIRE IN TRILOKPURI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.