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लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस में मकान का छज्जा गिरा; 2 बच्चों की मौत, 5 ट्रॉमा सेंटर रेफर

लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस में मकान का छज्जा गिरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है. इटौंजा थाना क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस के दौरान छज्जे पर खड़े कुछ लोग छज्जे के साथ नीचे गिर गए. इसमें से दो बच्चों की मौत हो गई. वहीं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है. पुलिस अधिकारियों का कहना है की घटना के संदर्भ में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है.

इंस्पेक्टर इटौंजा सोबरन ने बताया कि राजधानी के इटौंजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला पखरिया, मोहना में शुक्रवार रात हादसा हो गया. एक मकान के छज्जे से लोगों को शर्बत बांट रहे थे.

इसी दौरान अचानक छज्जा भरभराकर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से 10 लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए बीकेटी स्थित 100 शैय्या अस्पताल भेजा है.