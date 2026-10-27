कानपुर में गिरा मकान का छज्जा, तीन महीने की बच्ची समेत 7 लोग घायल
पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:08 PM IST
कानपुर : जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तिवारीपुर बगिया इलाके में मंगलवार शाम को एक मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया. इस हादसे में तीन महीने की मासूम बच्ची समेत एक ही परिवार के सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.
तिवारीपुर बगिया निवासी एयरफोर्स से रिटायर्ड एके सिंह का कैंसर की बीमारी के कारण निधन हो गया था. मंगलवार रात सर्वोदय नगर स्थित एक अस्पताल से उनका शव एम्बुलेंस के जरिए उनके घर लाया गया था. शव आने की सूचना पर मोहल्ले के तमाम लोग और रिश्तेदार शोक जताने व अंतिम दर्शन के लिए जमा हुए थे. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग आसपास की छतों और मकान के छज्जे पर भी खड़े होकर देखने लगे. इसी दौरान अचानक मकान का छज्जा वजन नहीं सह पाया और तेज आवाज के साथ ढह गया.
एक ही परिवार के सात लोग हुए घायल : छज्जा गिरने की इस दुर्घटना में नीचे खड़े और ऊपर मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए. हादसे में घायल होने वालों में सुनीता यादव (50), खुशबू यादव (26), माधुरी यादव (52), नितेश यादव (17), निधि यादव (19), आयुषी (11) और तीन महीने की मासूम बच्ची इशिका शामिल हैं. इनमें से सुनीता, खुशबू, निधि और नितेश ऊपर खड़े थे, जबकि माधुरी यादव नीचे खड़ी थीं.
एक की हालत गंभीर : घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने बिना देर किए सभी घायलों को आनन-फानन में कांशीराम अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक इलाज के दौरान डॉक्टरों ने माधुरी यादव की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है. मामले की सूचना मिलते ही जाजमऊ थाना प्रभारी संजय पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवा दिया गया है और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है.
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