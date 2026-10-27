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कानपुर में गिरा मकान का छज्जा, तीन महीने की बच्ची समेत 7 लोग घायल

मौके पर जुटी भीड़. ( Photo Credit; Kanpur Police )

कानपुर : जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तिवारीपुर बगिया इलाके में मंगलवार शाम को एक मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया. इस हादसे में तीन महीने की मासूम बच्ची समेत एक ही परिवार के सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.

तिवारीपुर बगिया निवासी एयरफोर्स से रिटायर्ड एके सिंह का कैंसर की बीमारी के कारण निधन हो गया था. मंगलवार रात सर्वोदय नगर स्थित एक अस्पताल से उनका शव एम्बुलेंस के जरिए उनके घर लाया गया था. शव आने की सूचना पर मोहल्ले के तमाम लोग और रिश्तेदार शोक जताने व अंतिम दर्शन के लिए जमा हुए थे. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग आसपास की छतों और मकान के छज्जे पर भी खड़े होकर देखने लगे. इसी दौरान अचानक मकान का छज्जा वजन नहीं सह पाया और तेज आवाज के साथ ढह गया.