देश के सबसे गर्म शहरों में मध्य प्रदेश के कई शहर, 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ 46 डिग्री वाला खजुराहो टॉप-5 में
देश में गर्मी से हाहाकार, मध्य प्रदेश के 15 शहर 44 डिग्री के पार, देखें झुलसा देने वाले शहरों की पूरी लिस्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 12:08 PM IST
भोपाल : अप्रैल की गर्मी ने कुछ इस तरह का तांडव मचाया है कि देश के सबसे गर्म शहरों में मध्य प्रदेश के कई शहरों का नाम शुमार हो गया है. मध्य प्रदेश में 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सोमवार 27 अप्रैल को खजुराहो का तापमान 46°C को पार कर गया, जिससे ये देश के टॉप-5 सबसे गर्म स्थानों में शामिल हो गया. वहीं, खजुराहो से ही लगे नौगांव में भी तापमान 45.5°C दर्ज किया गया. जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा.
देश की टॉप-5 हॉटेस्ट प्लेस में खजुराहो
मंगलवार को मौसम विभाग ने देश की टॉप-5 हॉटेस्ट प्लेस व शहरों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र का अमरावती, अकोला, वर्धा और राजस्थान के जैसलमेर और यूपी के बांदा सहित मध्य प्रदेश का खजुराहो देश में सबसे गर्म रहे. खजुराहो में सोमवार को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा और देश में पांचवां सबसे गर्म स्थान रहा. वहीं, मध्य प्रदेश का नौगांव, श्योपुर, दतिया भी देश के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो गए हैं.
खजुराहो में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, ओवरऑल रिकॉर्ड खतरे में
27 अप्रैल को यहां गर्मी 10 साल का रिकॉर्ड (2016) तोड़ चुकी है. ऐसे में यदि गर्मी इसी तरह जारी रहती है तो खजुराहो में 33 साल पुराना ओवरऑल रिकॉर्ड भी टूट सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक खजुराहो में 29 अप्रैल 1993 को दिन का तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रहा था, जो एक रिकॉर्ड है पर अब इस रिकॉर्ड के टूटने का भी खतरा मंडरा रहा है.
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मध्य प्रदेश के 15 शहर 44 डिग्री के पार
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोमवार को मध्य प्रदेश के 15 शहरों को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा.
|शहर
|अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|खजुराहो
|46
|नौगांव
|45.5
|श्योपुर
|44.8
|दतिया
|44.7
|टीकमगढ़
|44.5
|रीवा
|44.4
|सीधी
|44.4
|सतना
|44.3
|मुरैना
|44
|शाजापुर
|44
|दमोह
|44
|रतलाम
|44
|मंडला
|44
|गुना
|44
|रायसेन
|44
इसे अलावा 27 शहरों में तापमान 40 से 42°C के बीच रिकॉर्ड किया गया. आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास के मुताबिक, ''27 अप्रैल को भी मध्य भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत में भीषण हीट वेव का असर देखने को मिलेगा. यहां अधिकतम तापमान इसी तरह उछाल मार सकता है, हालांकि, आने वाले दिनों में इसमें कमी आएगी.''
मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के भी बुरे हाल
बुंदेलखंड के खजुराहो नौगांव और मालवा के कई शहरों के अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर भी भट्टी की तरह तप रहे हैं. बात करें राजधानी भोपाल की तो यहां सोमवार को पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वहीं, ग्वालियर में 43.4, जबलपुर में 42.7, उज्जैन में 42.4 और इंदौर में इंदौर में 42.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है. इन इलाकों में भी लू और वॉर्म नाइट का असर देखने मिल रहा है और लोगों से 12 बजे के बाद धूप से बचने की अपील की जा रही है.
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मध्य प्रदेश के कई शहरों में स्कूल बंद
भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के कई शहरों में प्राइवेट व सरकारी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. बुरहानपुर, श्योपुर समेत कई शहरों में जिला कलेक्टरों ने आंगनवाड़ी केंद्र व नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है.