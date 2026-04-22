भरतपुर में दशक का सबसे गर्म अप्रैल: 43.5 डिग्री पहुंचा पारा, उल्टी-दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़े, ऐसे करें बचाव
डॉ सुरेश पाल सिंह ने बताया कि तेज गर्मी और लू के चलते डायरिया, उल्टी और हीट स्ट्रोक के मरीजों में इजाफा हुआ है.
Published : April 22, 2026 at 4:59 PM IST
भरतपुर: जिले में इस बार अप्रैल का महीना आग बरसा रहा है. भीषण गर्मी और लगातार चढ़ते पारे ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं अब इसका असर सीधे लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है. हालात यह हैं कि शहर के आरबीएम अस्पताल में इन दिनों उल्टी-दस्त (डायरिया), उल्टी और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. अस्पताल की ओपीडी में रोजाना हजारों मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की है. जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है.
सबसे गर्म और ठंडा अप्रैल: सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर के मौसम के आंकड़े इस गर्मी की गंभीरता को साफ बयां करते हैं. 19 अप्रैल, 2026 को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले एक दशक में अप्रैल माह का सबसे गर्म दिन रहा. वहीं इस महीने तापमान में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला. 8 अप्रैल को न्यूनतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस दशक का अप्रैल माह में सबसे कम तापमान है. तापमान के इस बड़े अंतर ने लोगों की सेहत पर विपरीत असर डाला है.
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आरबीएम अस्पताल के फिजिशियन डॉ सुरेश पाल सिंह ने बताया कि तेज गर्मी और लू के चलते डायरिया, उल्टी और हीट स्ट्रोक के मरीजों में इजाफा हुआ है. उन्होंने बताया कि गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, खराब खान-पान और धूप में अधिक समय तक रहने से लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं. आरबीएम अस्पताल के ओपीडी आंकड़े भी स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं. 21 अप्रैल को 2090 मरीज अस्पताल पहुंचे, जबकि 20 अप्रैल को यह संख्या 2289 रही. 18 अप्रैल को 2057 और 19 अप्रैल को 1157 मरीजों का पंजीकरण हुआ. इनमें से करीब 20 प्रतिशत मरीज उल्टी-दस्त, वोमिटिंग और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं.
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ऐसे करें बचाव: डॉ सिंह ने बताया कि इस मौसम में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए बचाव बेहद जरूरी है. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और जरूरी काम सुबह या शाम के समय ही करें. धूप में निकलते समय सिर और शरीर को पूरी तरह ढककर रखें. टोपी, गमछा या छाता का उपयोग करना फायदेमंद रहेगा. डॉ सिंह ने बताया कि गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है. इसके लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और साथ ही छाछ, दही, आम का पना और नींबू पानी जैसे घरेलू पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए. ये शरीर को ठंडक देते हैं और लू से बचाने में मदद करते हैं. उन्होंने बाहर के खाने से परहेज करने और केवल ताजा, घर का बना भोजन करने की सलाह दी है. खुले में बिकने वाला खाना संक्रमण का कारण बन सकता है, जिससे डायरिया और उल्टी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
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तेज गर्मी से बचने के उपाय:
- तेज गर्मी में बाहर निकलते समय शरीर को पूरी तरह ढककर रखें
- हल्के रंग और आरामदायक कपड़े पहनना बेहतर
- धूप में निकलते समय छाता, टोपी, तौलिया और सनग्लास का उपयोग करें
- थोड़े-थोड़े समय में लगातार पानी/तरल पदार्थ पीते रहें
- हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन करें
- दोपहर में तेज धूप (पीक टाइम) में बाहर जाने से बचें
- अधिक गर्मी में भारी श्रम/काम करने से बचें
- शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कम/न करें
- गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग ज्यादा सावधानी रखें
गर्मी/लू के लक्षण:
- त्वचा का गर्म, लाल और सूखा हो जाना
- शरीर का तापमान 40°C से ऊपर जाना
- जी मचलना या उल्टी होना
- सिरदर्द, कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन
- सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज होना
- चक्कर आना, बेहोशी और थकान
लू लगने पर क्या करें:
- मरीज को ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं
- ओआरएस, पानी और अन्य तरल पदार्थ पिलाएं
- पैरों को ऊपर करके लिटाएं
- शरीर को ठंडे पानी से पोंछें
- गीले कपड़े से शरीर को ढककर आराम कराएं
- जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन 104/108 पर संपर्क करें
घर में बचाव के उपाय:
- हल्के और सूती कपड़े पहनें
- घर में हवा का सही वेंटिलेशन बनाए रखें
- दोपहर में खिड़कियों पर पर्दे लगाकर धूप रोकें
- ठंडे पेय जैसे नींबू पानी, जूस, ORS, छाछ का सेवन करें
- हल्का एवं पौष्टिक भोजन करें
- शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी