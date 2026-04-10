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देवघर के होटलों में अपराधियों-आतंकियों का छिपना होगा नामुमकिन! पुलिस करेगी रियल टाइम निगरानी

देवघर के होटलों में किसी भी अपराधी या आतंकी का छिपना नामुमकिन हो जाएगा. अब पुलिस को रुकने वाले लोगों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 6:12 PM IST

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देवघर: जिला प्रशासन ने पर्यटक स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जिला प्रशासन द्वारा “गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम” नाम के एप्लीकेशन शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से होटल संचालक और देवघर पुलिस दोनों अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से निभा सकेंगे.

रजिस्टर की जगह अब ऑनलाइन एंट्री

इस एप्लीकेशन के लागू होने के बाद देवघर के होटल संचालकों को अतिथियों का विवरण पुराने तरीके से एंट्री रजिस्टर में भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब सभी जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी.

गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम से होगी अतिथियों की एंट्री (ETV Bharat)

प्रशिक्षण शुरू, पहले पुलिस को दी जा रही ट्रेनिंग

जिला विज्ञान पदाधिकारी अभय पाराशर ने बताया कि यह सिस्टम एप्लीकेशन के रूप में काम करेगा, जिसका इस्तेमाल होटल संचालक और देवघर पुलिस दोनों करेंगे. उन्होंने कहा, “अभी हम इस एप्लीकेशन को समझाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं. फिलहाल पुलिस प्रशासन को ट्रेनिंग दी जा रही है. पुलिस का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद होटल संचालकों को भी इसकी जानकारी और ट्रेनिंग दी जाएगी.”

पहले रजिस्ट्रेशन, फिर रियल-टाइम वेरिफिकेशन

योजना के अनुसार, सबसे पहले देवघर जिले के सभी होटलों और पुलिस थानों को इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर किया जाएगा. उसके बाद होटल संचालक अपने आने वाले अतिथियों का पूरा विवरण एप पर दर्ज करेंगे. जानकारी दर्ज होते ही यह तुरंत संबंधित थाने तक पहुंच जाएगी. सिस्टम रियल-टाइम काम करेगा, यानी होटल संचालक द्वारा डिटेल भेजते ही पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर देगी.

लॉज, धर्मशाला और गेस्ट हाउस को भी शामिल किया जाएगा

जिला विज्ञान पदाधिकारी अभय पाराशर ने बताया कि शुरुआत होटलों से होगी, लेकिन धीरे-धीरे यह सिस्टम देवघर के सभी लॉज, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में भी लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद देवघर आने वाले हर अतिथि की जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस के पास उपलब्ध रहेगी.

सावन मेला और सुरक्षा को मिलेगी बड़ी राहत

यह व्यवस्था खासकर सावन के महीने में बेहद उपयोगी साबित होगी. सावन में लाखों श्रद्धालु देवघर आते हैं. यदि कोई श्रद्धालु गुम हो जाए तो उसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध होने से खोजने में आसानी होगी. इसके अलावा यदि कोई आपराधिक तत्व किसी होटल या धर्मशाला में छिपने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसे आसानी से ट्रेस कर सकेगी. पुराने रजिस्टर सिस्टम में संदिग्ध व्यक्तियों को ढूंढने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय ट्रेस करना संभव हो जाएगा.

अभी ट्रायल, सावन से पहले पूरी तरह लागू

वर्तमान में एप्लीकेशन को ट्रायल बेसिस पर जांचा जा रहा है. पुलिस और होटल संचालकों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इसे औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा. बाद में इसे पूर्ण रूप से मोबाइल ऐप के रूप में भी विकसित किया जाएगा. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सावन मेला शुरू होने से पहले यह सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय हो जाए. इसमें देवघर जिले के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला के साथ-साथ अन्य आवासीय मकानों का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा.

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