होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते.
Published : November 19, 2026 at 2:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) नहीं जोड़ सकते. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने अनिवार्य सर्विस चार्ज पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर रेस्टोरेंट संघों की याचिकाओं पर किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है.
याचिका नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने दायर किया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मार्च 2025 में सिंगल द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया.
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट संघों से पूछा कि वे कर्मचारियों और संचालन की लागत को सीधे मेन्यू की कीमतों में शामिल क्यों नहीं करते. कोर्ट ने कहा कि बिएल के अंत में अलग से अतिरिक्त शुल्क जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ग्राहकों को एक तय प्रतिशत में सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य करे.
याचिका में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के उस दिशानिर्देश को चुनौती दी गई है जिसके तहत अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है. याचिका में कहा गया है कि सर्विस चार्ज पिछले कई सालों से वसूला जा रहा है और इसके बारे में मेन्यू कार्ड और होटल और रेस्टोरेंट के डिस्प्ले पर भी जिक्र होता है. ऐसे में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का आदेश मनमाना और गैरकानूनी है.
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