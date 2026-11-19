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होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज (सेवा शुल्क) नहीं जोड़ सकते. कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने अनिवार्य सर्विस चार्ज पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ दायर रेस्टोरेंट संघों की याचिकाओं पर किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है.