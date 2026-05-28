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चारधाम यात्रा के बीच होटल व्यवसायियों का उग्र आंदोलन, सीतापुर में बाजार किया बंद, जानिए क्यों?

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा के बीच सीतापुर में होटल और स्थानीय व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. केदार धाम होटल ओनर्स एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने पार्किंग स्थल पर कथित अवैध वसूली, तीर्थ यात्रियों के साथ बदसलूकी और पार्किंग व्यवस्था में भारी अनियमितताओं के विरोध में उग्र आंदोलन शुरू कर दिया है.

आंदोलन के समर्थन में पूरे सीतापुर बाजार को बंद रखा गया, जिससे क्षेत्र में दिनभर हलचल और तनाव का माहौल बना रहा. गुरुवार को व्यापारियों ने जटाधारी चौक से सीतापुर पार्किंग तक विशाल रैली निकालकर पार्किंग संचालक और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा के नाम पर पार्किंग स्थल को 'कमाई का अड्डा' बना दिया गया है, जहां नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम वसूली की जा रही है.

पार्किंग स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संगठन के सचिव मनोज सेमवाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से क्षेत्रीय विधायक आशा नौटियाल द्वारा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले के समाधान की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

उन्होंने कहा कि जब संगठन के पदाधिकारी और व्यापारी पार्किंग स्थल पहुंचे तो परिसर के अंदर के सभी दरवाजे बंद मिले और बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री गंदगी व अव्यवस्था के बीच बैठने को मजबूर थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी और अव्यवस्थित हालात के बावजूद यात्रियों के लिए न तो पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और न ही स्वच्छता का ध्यान रखा गया. आंदोलनकारियों ने मौके पर पहुंचकर बंद दरवाजे खुलवाए और व्यवस्थाओं को लेकर जमकर नाराजगी जताई.