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चारधाम यात्रा के बीच होटल व्यवसायियों का उग्र आंदोलन, सीतापुर में बाजार किया बंद, जानिए क्यों?

व्यापारियों ने जटाधारी चौक से सीतापुर पार्किंग तक रैली निकालकर पार्किंग संचालक और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

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चारधाम यात्रा के बीच होटल व्यवसायियों का उग्र आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 28, 2026 at 4:44 PM IST

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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा के बीच सीतापुर में होटल और स्थानीय व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. केदार धाम होटल ओनर्स एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने पार्किंग स्थल पर कथित अवैध वसूली, तीर्थ यात्रियों के साथ बदसलूकी और पार्किंग व्यवस्था में भारी अनियमितताओं के विरोध में उग्र आंदोलन शुरू कर दिया है.

आंदोलन के समर्थन में पूरे सीतापुर बाजार को बंद रखा गया, जिससे क्षेत्र में दिनभर हलचल और तनाव का माहौल बना रहा. गुरुवार को व्यापारियों ने जटाधारी चौक से सीतापुर पार्किंग तक विशाल रैली निकालकर पार्किंग संचालक और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा के नाम पर पार्किंग स्थल को 'कमाई का अड्डा' बना दिया गया है, जहां नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम वसूली की जा रही है.

पार्किंग स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संगठन के सचिव मनोज सेमवाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से क्षेत्रीय विधायक आशा नौटियाल द्वारा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले के समाधान की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

उन्होंने कहा कि जब संगठन के पदाधिकारी और व्यापारी पार्किंग स्थल पहुंचे तो परिसर के अंदर के सभी दरवाजे बंद मिले और बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री गंदगी व अव्यवस्था के बीच बैठने को मजबूर थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी और अव्यवस्थित हालात के बावजूद यात्रियों के लिए न तो पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और न ही स्वच्छता का ध्यान रखा गया. आंदोलनकारियों ने मौके पर पहुंचकर बंद दरवाजे खुलवाए और व्यवस्थाओं को लेकर जमकर नाराजगी जताई.

संगठन के पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद गोस्वामी ने कहा कि सीतापुर पार्किंग का उपयोग केवल वाहनों की पार्किंग तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन यहां यात्रियों को जबरन रोककर उनसे प्रति व्यक्ति 200 रुपये तक वसूले जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्किंग संचालक द्वारा पार्किंग स्थल को अस्थायी ठहराव केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है, जो पूरी तरह नियमों के विपरीत है.

उन्होंने यह भी कहा कि पार्किंग परिसर में बने शौचालय कई बार बंद रहते हैं, जिससे हजारों तीर्थ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. व्यापारियों ने इसे श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ खुला खिलवाड़ बताया. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक अवैध वसूली पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जाती और पार्किंग व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित नहीं बनाया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और बाजार बंद रखा जाएगा.

व्यापारियों ने प्रशासन पर तीर्थ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान अंकित गैरोला, नरेंद्र गोस्वामी, कल्पेश चौहान समेत बड़ी संख्या में व्यापारी, होटल व्यवसायी और स्थानीय लोग मौजूद रहे.

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