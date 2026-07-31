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नैनीताल जिले में सड़क पर बिखरी रेता-बजरी पर फिसली बाइक, होटल कारोबारी ललित मेहरा की गई जान

नैनीताल जिले के रामनगर में सड़क पर बिखरी निर्माण सामग्री बनी मौत का कारण, बाइक सवार युवक की फिसलकर मौत

Lalit Mehra
दिवंगत ललित मेहरा (फाइल फोटो- Family Members)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 3:40 PM IST

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रामनगर: कानिया क्षेत्र में सड़क पर बिखरी निर्माण सामग्री की वजह से एक युवक की जान चली गई. जहां सड़क पर फैलाई गई रेता-बजरी पर एक युवा होटल कारोबारी की बाइक फिसल गई, जिससे उसकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी की घोर लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ, जिसे रोका जा सकता था.

सड़क पर फैली रेता-बजरी पर फिसली बाइक: जानकारी के मुताबिक, कानिया निवासी युवा होटल कारोबारी ललित मेहरा उर्फ कन्नू देर बीती रात किसी जरूरी काम से बाइक पर निकला था. रास्ते में सड़क निर्माण के लिए फैलाई गई रेता-बजरी अंधेरे में दिखाई नहीं दी. जैसे ही उसकी बाइक उस पर चढ़ी, वाहन अनियंत्रित होकर फिसल गया और ललित गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Lalit Mehra
घटना के बाद परिजनों में रोष (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

ललित की मौत पर परिवार में मचा कोहराम: ललित की असमय मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. जबकि, क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. अपने मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के कारण ललित स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था. उसके निधन पर व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों ने गहरा दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

"सड़क निर्माण के दौरान कई स्थानों पर रेता-बजरी और अन्य निर्माण सामग्री बिना किसी बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर या चेतावनी बोर्ड के छोड़ दी जाती है. जो रात के समय और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है. संबंधित एजेंसियों की लापरवाही के कारण पहले भी कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया."- सुरेश घुग्तियाल, पूर्व ग्राम प्रधान

जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग: ललित मेहरा की मौत के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सड़क निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने की मांग भी उठाई है. वहीं, पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है.

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सड़क पर निर्माण सामग्री से हादसा
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