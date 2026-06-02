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सिरोही: आपसी विवाद में होटल संचालक के बेटे पर हमला, चार नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

सिरोही: जिला मुख्यालय पर सोमवार देर रात एक होटल संचालक के बेटे से मारपीट का मामला सामने आया है. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है. घायल युवक होटल के बाहर मौजूद था, तभी एसयूवी से आए हमलावरों ने उस पर लाठी डंडों एवं धारधार हथियारों से हमला बोल दिया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर घायल को अस्पताल पहुंचाया.

सिरोही कोतवाली थाना प्रभारी कैलाशदान ने बताया कि एयरलांइस होटल के बाहर मारपीट को लेकर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एसएचओ ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमला आपसी विवाद को लेकर किया गया. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजवीर सिंह, रघुवीर सिंह, बंटी सिंह और मनोहर सिंह ने मिलकर युवक से लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट की. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

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