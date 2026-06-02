ETV Bharat / state

सिरोही: आपसी विवाद में होटल संचालक के बेटे पर हमला, चार नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

एसयूवी से आए हमलावरों ने युवक पर लाठी डंडों एवं धारधार हथियारों से हमला बोला.

Assault incident captured on CCTV
सीसीटीवी में कैद मारपीट की घटना (ETV Bharat Sirohi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरोही: जिला मुख्यालय पर सोमवार देर रात एक होटल संचालक के बेटे से मारपीट का मामला सामने आया है. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है. घायल युवक होटल के बाहर मौजूद था, तभी एसयूवी से आए हमलावरों ने उस पर लाठी डंडों एवं धारधार हथियारों से हमला बोल दिया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर घायल को अस्पताल पहुंचाया.

सिरोही कोतवाली थाना प्रभारी कैलाशदान ने बताया कि एयरलांइस होटल के बाहर मारपीट को लेकर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एसएचओ ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमला आपसी विवाद को लेकर किया गया. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजवीर सिंह, रघुवीर सिंह, बंटी सिंह और मनोहर सिंह ने मिलकर युवक से लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट की. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

पढ़ें: दो गुटों में हिंसक झड़प : लाठी-डंडे और हथियारों से हमला, 5 घायल, एक की हालत गंभीर

व्यापारियों में रोष: घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों में रोष है. लोगों का कहना है कि जिला मुख्यालय पर सरेआम ऐसी वारदात पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. बदमाशों के बढ़ते हौसलों को लेकर भी चिंता जताई जा रही है.

पढ़ें: अवैध खनन को लेकर कोटपूतली में बवाल, फायरिंग में 10 लोग घायल

TAGGED:

FOUR ACCUSED NAMED IN THE ATTACK
ASSAULT DUE TO MUTUAL DISPUTE
ATTACKED WITH SHARP EDGED WEAPONS
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
YOUTH ATTACKED IN SIROHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.