ETV Bharat / state

रांची के रेस्टोरेंट में गोलीबारी, मालिक की गोली मारकर हत्या

रांची के 'चौपाटी रेस्टोरेंट' में खाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक ने होटल मालिक विजय की गोली मारकर हत्या कर दी.

HOTEL OWNER SHOT DEAD IN RANCHI
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस बल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 19, 2025 at 8:33 AM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची के पॉश इलाकों में शुमार कांके रोड के चौपाटी रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई. जिसमें रेस्टोरेंट के मालिक विजय की मौत हो गई. खाने के विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया. मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस घटना के बारे में तफ्तीश कर रही है.

नोकझोंक के बाद मार दी गोली

रांची के कांके रोड स्थित प्रसिद्ध चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. शनिवार की देर रात कुछ अपराधियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर जब वे लोग रेस्टोरेंट की तरफ दौड़े तो कुछ युवक बाहर निकल रहे थे, जबकि विजय जमीन पर गिरे हुए थे. आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. रेस्टोरेंट के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उनके मालिक विजय और दो तीन युवकों की किसी बात को लेकर पहले नोकझोंक हुई, इसी बीच एक युवक ने गोली चला दी.

मर्डर में बिरयानी एंगल

विजय, रांची के नामी रेस्टोरेंट के मालिक थे. कांके रोड में उनका काफी पुराना व्यवसाय है. मामले की जानकारी मिलते ही रांची पुलिस के कई वरीय अफसर मौके पर पहुंचे. अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार खाने को लेकर विवाद हुआ और फिर इस गोलीबारी को अंजाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट से बिरयानी ऑर्डर की थी. वेज और नॉन वेज बिरयानी को लेकर कुछ विवाद हुआ जिसके बाद बिरयानी ऑर्डर करने वाले युवकों में से एक ने विजय पर गोली चला दी. गोली सीधे विजय के सीने में लग गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई.

जांच में जुटी पुलिस

रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना की जांच शुरू कर दी गई है. हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है. घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है और जल्दी की अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. प्रवीन पुष्कर, ग्रामीण एसपी, रांची

ये भी पढ़ेंः

धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी भानु मांझी को लगी गोली

धनबाद एफसीआई रेलवे यार्ड में अंधाधुंध गोलीबारी, एक व्यक्ति को लगी गोली

रांची के रातू में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस

Last Updated : October 19, 2025 at 9:16 AM IST

TAGGED:

VEGETARIAN BIRYANI
MURDER IN RANCHI
खाने पर विवाद में हत्या
होटल मालिक की गोली मारकर हत्या
HOTEL OWNER SHOT DEAD IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.