बिहार में कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत, होटल संचालकों का कारोबार ठप!

गोपालगंज में कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने से होटल संचालक परेशान, भोजन कोयले के चूल्हे पर बना रहे है. होटल बंद करने की तैयारी.

गोपालगंज में कमर्शियल गैस सिलेंडर
Published : March 13, 2026 at 2:59 PM IST

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ दिनों से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है. होटल संचालकों और छोटे खाद्य व्यवसायियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. गैस एजेंसियों से बार-बार संपर्क करने के बावजूद जरूरत के अनुसार सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे खाना पकाने में गंभीर दिक्कत हो रही है.

कोयला और लकड़ी का चूल्हा बना सहारा: संकट के कारण चाय-नाश्ते की दुकानों से लेकर बड़े होटलों तक आधुनिक गैस चूल्हों की जगह पुराने कोयले और लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इससे खाना बनाने में अधिक समय लग रहा है और भीषण गर्मी के मौसम में चूल्हे की तपिश व धुएं ने संचालकों व कर्मचारियों का जीवन मुश्किल कर दिया है. कई व्यवसायी इसे असहनीय बता रहे हैं.

व्यापार पर सीधा असर, बंद करने की नौबत: होटल संचालकों का कहना है कि बिना पर्याप्त गैस के समय पर ग्राहकों को भोजन परोसना चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिससे कारोबार में भारी गिरावट आई है. यदि यह स्थिति बनी रही तो उनके पास दुकानें या होटल बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. जिले के सैकड़ों व्यवसायी अब इस समस्या के समाधान की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रहे हैं.

"बिना कमर्शियल गैस के समय पर खाना परोसना असंभव हो गया है. अगर सप्लाई नहीं हुई तो हमारे पास होटल बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा."- गोपालगंज होटल व्यवसायी

व्यवसायियों की धमकी: व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कमर्शियल गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से अपनी दुकानें बंद कर देंगे. इससे न केवल उनकी आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि बाजार में आने वाले आम लोगों को खान-पान की सुविधा के लिए भटकना पड़ेगा. स्थानीय निवासियों ने भी जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

होटल संचालकों का कारोबार ठप

घरेलू गैस पर फोकस, कालाबाजारी रोकने के निर्देश: जिलाधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान माहौल में कमर्शियल एलपीजी की बुकिंग फिलहाल बंद कर दी गई है. कुछ लोग घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग कर होटल-रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ रही है. समीक्षा बैठक में गलत अफवाहें रोकने और कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनता में असंतोष न फैले.

"कमर्शियल एलपीजी की बुकिंग फिलहाल बंद है. कुछ लोग घरेलू गैस का दुरुपयोग कर होटल चला रहे हैं, कालाबाजारी नहीं होने देंगे."- पवन कुमार सिंह, जिलाधिकारी, गोपालगंज

अंतरराष्ट्रीय संकट का असर, आपूर्ति में कमी: यह किल्लत मुख्य रूप से ईरान-इजरायल युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी आयात प्रभावित होने से उत्पन्न हुई है. इससे कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 115 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और सप्लाई बाधित है. बिहार के कई जिलों में इसी तरह की समस्या देखी जा रही है, जहां घरेलू गैस के लिए भी लंबी कतारें लग रही हैं.

कोयला और लकड़ी का चूल्हा बना सहारा

समाधान की अपील, सहयोग जरूरी: जिला प्रशासन ने गैस एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने का आश्वासन दिया है. व्यवसायियों से अपील की गई है कि वे धैर्य रखें और वैध तरीके से गैस का उपयोग करें. यदि आपूर्ति सामान्य हुई तो होटल-रेस्टोरेंट व्यवसाय फिर पटरी पर आ सकता है, अन्यथा आर्थिक नुकसान बढ़ता जाएगा.

